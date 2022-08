Relazione Tecnica UEFA Champions League: l'impatto delle sostituzioni

Gli Osservatori Tecnici UEFA che hanno seguito tutte le partite della UEFA Champions League 2021/22 analizzano gli ultimi trend nella competizione nella Relazione Tecnica annuale.

UEFA.com si concentra sull'impatto delle sostituzioni al termine di una stagione che ha visto più volte Rodrygo entrare e 'salvare' il Real Madrid.

Cambi per migliorare

Non c'è stato esempio migliore dell'impatto che può avere una giusta sostituzione in Champions League del Real Madrid, vincitore della scorsa edizione.

Nessun sostituto ha avuto un impatto così drammatico sulla competizione 2021/22 come il giovane attaccante brasiliano del Real Madrid Rodrygo. Nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il Chelsea, ha riportato in gioco la sua squadra con il suo primo tocco. Poi è entrato dalla panchina nella semifinale di ritorno contro il Manchester City e ha segnato una doppietta quando il Real Madrid ha fornito un'altra straordinaria rimonta.

Come sottolinea la relazione tecnica, Rodrygo non è stato l'unico sostituto a brillare. Infatti, in 11 delle 29 partite degli ottavi di finale, c'è stato un gol segnato da un giocatore entrato dalla panchina. Per rafforzare il punto, dei 25 gol segnati durante i minuti di recupero del secondo tempo, 12 sono stati realizzati da sostituti, incluso il secondo di Rodrygo contro il City.

Tenendo presente questa cifra, la relazione considera le chiavi per apportare le modifiche giuste e cita altre esempi offerti dal Real Madrid, il cui allenatore Carlo Ancelotti non ha esitato a fare cambi audaci. Nel pareggio contro il City, ad esempio, ha inserito Eduardo Camavinga al posto di Luka Modrić ed è stato premiato con il passaggio del giovane francese per Karim Benzema che ha portato al primo gol di Rodrygo.

Per gli Osservatori Tecnici UEFA, l'argomento è tanto più significativo con le cinque sostituzioni. Riflettendo sulla sfida che rappresenta il rimescolare saggiamente le carte, Roberto Martínez, Ct della nazionale belga e osservatore UEFA, ha dichiarato: "Non si tratta di quanto a lungo giochi, ma della qualità del tuo tempo di gioco. Questo deriva da ciò che l'allenatore crea nello spogliatoio, un ambiente in cui tutti sono importanti e questo è fondamentale. Se riesci a creare quell'ambiente, cinque sostituzioni sono positive".

Fabio Capello ha aggiunto: "La cosa più importante per me è il rispetto tra ogni giocatore, quando vieni sostituito devi avere rispetto per l'altro che entra. Il Real Madrid ha dei giovani davvero bravi perché i giocatori più anziani inculcano il rispetto nella loro mente".

I cinque cambi

Questa è stata la seconda stagione completa in cui le squadre hanno potuto effettuare cinque sostituzioni, anziché tre, e il Liverpool finalista, ne ha effettuate in media 4,8 a partita superata solo da Inter, Porto e Sporting CP.

Dei 60 cambi complessivi del Liverpool, 27 erano centrocampisti che hanno ridato forza nella zona nevralgica del campo. Davanti Roberto Firmino ha segnato tre gol da sostituto, mentre Luis Díaz ha giocato un ruolo importante dalla panchina nella vittoria in rimonta della semifinale di ritorno sul Villarreal.

La relazione tecnica offre opinioni diverse sulle cinque sostituzioni: "Uno degli osservatori UEFA ha sottolineato il rischio di errori da parte dei nuovi giocatori durante l’adattamento al ritmo di una partita. Un altro ha suggerito che cinque sostituti hanno portato più interruzioni ed è stato interessante vedere che Pep Guardiola al Manchester City ha fatto registrare una media di soli 3,6 cambi a partita, la quarta cifra più bassa tra le 32 squadre che hanno partecipato dalla fase a gironi e la finale.

"Questo ha sollevato due domande: se Guardiola non volesse rovinare il flusso di gioco della sua squadra e se sente di avere la stessa qualità di specialisti in panchina per le richieste molto specifiche che chiede ai suoi giocatori".

Per la cronaca, Guardiola ha utilizzato 26 giocatori - il quinto numero più alto - mostrando una preferenza nel ruotare i suoi giocatori dall'inizio piuttosto che cambiarli a metà partita (il Manchester United ha utilizzato il maggior numero di giocatori: 31).

Esplorando ulteriormente il potenziale impatto della regola dei cinque sostituti, Aitor Karanka offre un altro punto di vista: "Invece di 20 o 22 giocatori, forse è meglio averne 18 perché avranno più possibilità e sarà più facile costruire un rapporto in cui tutti si sentano di ‘poter giocare’.

Vera Pauw ha preferito concentrarsi sulle maggiori possibilità che gli allenatori hanno ora di modificare la loro strategia a partita in corso. "Puoi rispondere a ciò che sta facendo l'altro allenatore e avere ancora l'opportunità di cambiare strategia nel finale", ha detto.

