La Relazione Tecnica della UEFA Champions League: il calcio dopo la regola dei gol in trasferta

Gli Osservatori Tecnici UEFA che hanno seguito tutte le partite della UEFA Champions League 2021/22, dopo attente analisi hanno raccontato nella relazione tecnica annuale, tendenze e cambiamenti della passata edizione.

UEFA.com si sofferma inoltre su come l'abolizione della regola dei gol in trasferta abbia influito sul torneo.

Se la finale di Champions League dello scorso maggio è stata la terza di fila decisa da un solo gol - la sequenza più lunga dal 1978 al 1983 - non sono mancati i gol nella fase iniziale della competizione.

Come riporta la relazione tecnica della Champions League appena pubblicata, i 380 gol segnati la scorsa edizione hanno rappresentato il terzo totale più alto da quando, nel 2003/2004, è stato istituito l'attuale format a 125 partite della competizione. Solo nel 2017/18 (401) e nel 2019/20 (386) sono stati segnati più gol.

Per quanto riguarda la squadra più prolifica, il Bayern München ha avuto il miglior attacco per il terzo anno consecutivo con 31 gol realizzati, per una media di 3,1 a partita. Dopo i tedeschi, la squadra con la media gol migliore è stata l'Ajax (2,75), che ha segnato 22 reti in otto partite.

Oltre alle statistiche, il rapporto 2021/22 offre un'analisi di come e quando sono stati segnati i gol: ecco alcuni spunti interessanti.

Quando sono stati segnati i gol

Per la prima volta dal 2018, si sono segnati più gol tra il 61' e il 75' (65). Il dato racconta anche che nelle parti finali delle gare, i gol sono fioccati in maniera particolare: se ai 64 gol segnati tra il 76' e il 90' si aggiungono i 25 segnati dal 90' al fischio finale, comprendendo quindi anche i minuti di recupero, allora il totale dei gol fatti schizza al 23% per questa porzione di tempo - ben 18 in più rispetto alla precedente edizione

...e quando è utile segnare?

Per sottolineare l'importanza dei gol nelle fasi conclusive delle gare, dieci delle 21 vittorie nella fase a eliminazione diretta sono state ottenute con un gol dal 70' in poi. Allo stesso tempo, i numeri dell'intera stagione dicono che segnare per primi in Champions League paga, visto che la squadra che ha sbloccato per prima il risultato ha ottenuto almeno un pareggio nell'88% delle 117 partite del 2021/22. Per rafforzare il concetto, la squadra che ha segnato per prima ha vinto nel 72% dei casi.

Come sono stati segnati i gol

Nell'analisi del modo in cui sono stati segnati i gol nel 2021/22, la relazione tecnica indica i cross e retropassaggi dal fondo come la via del gol più popolare, con un totale combinato di 89, pari al 23% del numero complessivo di gol segnati. La seconda categoria più popolare è stata quella degli scambi rapidi (61). Inoltre, 41 gol sono stati realizzati con passaggi filtranti e 23 con passaggi lunghi o diagonali.

In the Zone: analisi dell'Ajax

Se il Bayern è stato il re degli scambi (con nove gol fatti in questo modo), Ajax, Chelsea, Real Madrid e Manchester City hanno tutti segnato sei gol grazie ai cross, con Ajax, Madrid e City che hanno anche realizzato un gol con retropassaggi dal fondo. Nel caso dell'Ajax, i Lancieri si sono affidati soprattutto ai cross di Dušan Tadić che ha avuto una percentuale del 40,4% di cross riusciti, e Antony, che ha confezionato quattro assist.

Il lungo cammino del Real verso il gol

L'analisi della UEFA si è soffermata anche sulla velocità dei gol e ha rilevato che, tra le squadre che hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta, il Real Madrid è quello che ha percorso in media il cammino più lungo verso il gol. La sequenza media dei gol della squadra di Carlo Ancelotti è durata 16,2 secondi con una media di 5,3 passaggi. Sette dei loro gol sono arrivati dopo nove o più passaggi e, nel caso dello splendido colpo di testa di Karim Benzema contro il Chelsea nei quarti di finale, il francese ha finalizzato un'azione lunga 59 secondi. Il Madrid è stato anche molto cinico, con un totale di xG (expected goals) di 21,78, ma con 29 gol fatti.

Il Madrid non è stata l'unica squadra a trarre vantaggio da una costruzione articolata: il Chelsea ha segnato sei gol dopo nove o più passaggi, mentre il Bayern München cinque. Per quanto riguarda il Liverpool, i vice campioni hanno effettuato in media tre passaggi in un arco di 9,5 secondi prima di andare in gol. Sarà interessante vedere l'impatto dell'acquisto estivo di Dárwin Núñez sulla fase offensiva, dato che con lui in campo il suo ex club, il Benfica, nella scorsa stagione ha impiegato meno tempo per andare in gol tra le squadre dei quarti di finale con una sequenza media di 1,5 passaggi e 4,9 secondi.

Abolita la regola dei gol in trasferta

Infine, la stagione 2012/22 è stata la prima senza la regola dei gol in trasferta dopo più di 50 anni e la relazione della UEFA offre una riflessione degli osservatori tecnici sull'impatto di questo cambiamento.

Nella relazione si legge: "Solo il tempo dirà quale sarà l'impatto a lungo termine, ma l'impressione immediata, per citare Frank de Boer, è che le partite di andata nel 2021/22 siano state 'più avvincenti' come conseguenza del fatto che le squadre di casa non erano più così preoccupate del peso dei gol subiti nel proprio stadio".

Se le partite sono state "più aperte", per citare ancora una volta il rapporto, i turni a eliminazione diretta hanno effettivamente mantenuto uno schema visto in sei delle nove stagioni precedenti alla pandemia (2010-19), con un maggior numero di gol nelle partite di ritorno rispetto a quelle di andata, secondo il rapporto.

Per la cronaca, di tutti gli incontri della fase a eliminazione diretta della scorsa edizione solo la semifinale tra Manchester City e Real Madrid sarebbe stata decisa dalla regola dei gol in trasferta se fosse stata ancora in vigore.

