Il VAR verrà usato nel terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League

Il Video Assistant Refereeing (VAR) sarà utilizzato nelle prossime partite del terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League. Per la prima volta questa tecnologia verrà impiegata in una fase non centrale di una competizione UEFA.

La UEFA lavora a stretto contatto con i club e con le emittenti responsabili della produzione televisiva per realizzare il sistema del VAR. Ciascuna squadra arbitrale designata per il VAR sarà presente direttamente nello stadio in una sala operativa apposita.