Camila Cabello sulla passione per il calcio, sull'emozione per l'esibizione nella cerimonia d'apertura presentata da Pepsi® e sul pronostico della finale di UEFA Champions League 2022 – l'intervista

Camila Cabello è entrata nel mondo del calcio dalla porta principale: la cantante, nominata per la vittoria del GRAMMY® Award nonché più volte disco di platino, è stata scelta per esibirsi allo Stade de France nella cerimonia d'apertura della finale di UEFA Champions League, presentata da Pepsi®.

Conosciuta in tutto il mondo per hit di successo come Bam Bam, Señorita e Havana, la cantautrice cubano-americana ha raccontato a UEFA.com delle sue origini latine e della sua passione per il calcio.

Camila Cabello si esibirà alla finale del 2022

Sull'esibizione nella cerimonia d'apertura, presentata da Pepsi®

Sono entusiasta! Qualche ora fa ero un po' nervosa, ma adesso non vedo l'ora. Mio padre è messicano, io ho sangue latino, quindi il calcio è una parte importante della nostra cultura e tifo per il Messico ogni volta che gioca.

Il palco è stato allestito con degli accorgimenti sonori per coinvolgere il più possibile la gente. Penso che 'Don't Go Yet' - la versione che abbiamo preparato per la cerimonia - possa entusiasmare il pubblico, così come 'Bam Bam'. L'intera opera è stata costruita per contesti come questo. Sono certa che darà energia a tutto il pubblico".

Sulla sua passione per il calcio

Il calcio è di gran lunga il mio sport preferito e ho sempre desiderato andare a vedere una partita dal vivo. È l'unico sport che riesco a guardare, capendo perfettamente cosa sta succedendo.

In passato non sono riuscita mai a vedere una partita dal vivo per via dei miei tanti impegni lavorativi, e quindi questa sarà la mia prima volta. Sono emozionata anche per questo.

Su chi farà il tifo in finale

Tifo per entrambi. Se sono nervosa io, posso solo immaginare come si sentano i calciatori in questo momento.

Un pronostico? Spero sia una partita combattuta e divertente perché non mi piacciono le partite noiose oppure scontate. Sono certa che sarà molto combattuta e che si deciderà solo alla fine, magari ai calci di rigore.