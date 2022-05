Il difensore del Liverpool Andy Robertson sulla vittoria della UEFA Champions League, sulla sua carriera e su Jürgen Klopp – l'intervista

Svincolato dal Celtic da adolescente perché ritenuto troppo mingherlino, Andy Robertson ha fatto una lunga gavetta passando dalla squadra amatoriale del Queen's Park, passando dal Dundee United e poi Hull City sino al grande salto al Liverpool nel 2017.

Con l'avvicinarsi della sua terza finale di UEFA Champions League coi Reds, il terzino sinistro 28enne parla della sua ascesa ai vertici del calcio europeo e del ruolo di Jürgen Klopp nel riportare il Liverpool ai massimi livelli.

Sul suo momento più bello al Liverpool

2019 final highlights: Liverpool 2-0 Tottenham

La serata di Madrid [vittoria del Liverpool in finale di UEFA Champions League del 2019] è indimenticabile. L'anno prima avevamo perso a Kiev e non capita a tutti di poter disputare due finali in carriera.



Sulla sua ascesa nel calcio europeo

Liverpool - Real Madrid: precedenti

Non avrei mai immaginato quello che è successo, ma sono felicissimo del percorso che ho fatto e di come è andata. Ma credo che se mi aveste riportato indietro [quando ero al Queen's Park] e aveste provato a dirmi cosa avrei fatto, le grandi partite che avrei giocato, vi avrei riso in faccia.

Mi sono sempre impegnato lavorando più sulle mie debolezze che sui punti di forza e di conseguenza crescendo sono migliorato sotto tutti i punti di vista.



Sull'aver raggiunto Kenny Dalglish, Graeme Souness e Alan Hansen tra i grandi scozzesi del Liverpool

Liverpool fans fly a Saltire-themed Andy Robertson flag MB Media

Non mi sento alla loro altezza ma li incontro spesso alle partite e mi danno consigli preziosi. Quando ho firmato, molti tifosi mi dicevano: 'Abbiamo sempre avuto uno scozzese in squadra quando abbiamo vinto dei trofei'. Quindi sono felice che la gente possa dire 'Sì, c'era uno scozzese quando abbiamo vinto questo e quello'.

Su Jürgen Klopp

Andy Robertson e Jürgen Klopp: "È entrato nella storia del Liverpool" Getty Images

Ha migliorato il club e siamo tornati a lottare per vincere dei trofei. Al suo arrivo nessuno avrebbe messo il Liverpool tra i protagonisti della Champions League, né tra i concorrenti della Premier League. Ora siamo sempre in corsa per vincere e questo è merito suo e del suo staff. Ha cambiato la mentalità di tutti. I tifosi lo amano. Hanno capito il suo lavoro.

Ovviamente è necessario che i ragazzi lo accettino, ma è una filosofia facile da accettare quando si vince. L'allenatore è il nostro leader; è lui che prende le decisioni importanti e azzecca le scelte più importanti. È entrato nella storia del Liverpool e un giorno quando ci saremo ritirati, penseremo che è stato un onore essere stati allenati da lui.