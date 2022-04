Guida alle semifinali di ritorno di Champions League

Le squadre inglesi sono in vantaggio mentre vanno in Spagna per le semifinali di ritorno di UEFA Champions League. Il Liverpool partirà favorito martedì, quando affronterà il Villarreal dopo il 2-0 dell'andata, ma il sottomarino giallo ha sempre fatto risultato in casa. Mercoledì, il Real Madrid ospita il Manchester City dopo aver perso una semifinale che rimarrà negli annali.

In collaborazione con Expedia, UEFA.com presenta in anteprima le partite che condurranno alla finale del 28 maggio allo Stade de France.

Quadriplete in vista?

Highlights: Liverpool - Villarreal 2-0

La posizione di Jürgen Klopp sulla vittoria di un potenziale quadriplete si è leggermente ammorbidita nelle ultime quattro settimane, passando da un "Non è realistico" a un "Non pensavo che saremmo arrivati fin qui". I Reds hanno già vinto la Coppa di Lega, daranno battaglia al Manchester City in Premier League e affronteranno il Chelsea in finale di FA Cup il 14 maggio. Molti li candidano alla finale di Champions League di due settimane dopo, ma il modo in cui Klopp ha vinto la semifinale di andata contro il Villarreal (2-0) non lascia spazio all'autocompiacimento. Finora, solo il Celtic nel 1966/67 ha vinto quattro titoli nella stessa stagione.

🌍 Top African scorers in the knockout stages (UCL era only):



⚽️1⃣4⃣ Didier Drogba 🇨🇮

⚽️1⃣4⃣ Sadio Mané 🇸🇳

⚽️1⃣1⃣ Mohamed Salah 🇪🇬

⚽️1⃣0⃣ Samuel Eto'o 🇨🇲#UCL pic.twitter.com/lZR3cabhjd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2022

Il Villarreal punta sul fattore campo

Tutti i gol del Villarreal in Champions League

"Allo stadio della Cerámica sarà diverso", ha detto Unai Emery dopo l'andata e il suo commento è diventato un mantra per i suoi giocatori. Il tecnico del Villarreal ha anche ammesso che il risultato poteva essere più pesante ad Anfield, ma il suo ottimismo è fondato perché il sottomarino giallo non perde da oltre cinque mesi in casa. Come il Liverpool, anche il Bayern era ampiamente favorito ai quarti di finale, per poi tornare in Germania battuto 1-0. Stavolta, però, un solo gol non basterà.

Il City spera di non avere rimpianti

Highlights: Man. City - Real Madrid 4-3

"Riyad, Riyad", ha gridato Guardiola quando Riyad Mahrez ha sprecato una ghiotta occasione per portare il City sul 3-0 all'andata, tirando contro l'esterno della rete anziché servire lo smarcato Phil Foden. È stata la prima di tante occasioni mancate dai campioni d'Inghilterra (solo Mahrez avrebbe potuto segnare tre gol), che hanno totalizzato ben 77 attacchi contro i 28 del Real Madrid. "Abbiamo iniziato bene e potevamo chiuderla prima - ha commentato Foden -. In queste partite dobbiamo essere più concreti". Cominciare al Bernabéu non sarebbe male.

Benzema insegue Ronaldo

Tutti i gol di Karim Benzema nel 2021/22

Karim Benzema non aveva mai segnato più di sette gol in una stagione di Champions League prima di questa, ma con quelli dell'andata ha già raddoppiato il suo totale nel 2021/22. "Non ci sono parole per descrivere quello che sta facendo", ha commentato il compagno Vinícius Júnior. Il francese è a una sola lunghezza dal record di gol di Ronaldo nella fase a eliminazione diretta (10) e a tre dal primato del portoghese in una sola edizione (17). Il City, però, ha qualche speranza perché ritroverà João Cancelo e Kyle Walker in difesa.

Se te lo stavi chiedendo, il record di gol in una doppia semifinale di Champions League è 13, stabilito quando il Liverpool ha battuto la Roma con un 7-6 complessivo nel 2017/18.

👀 Karim Benzema is just one goal away from equalling Cristiano Ronaldo's record...#UCL pic.twitter.com/9jMqPtQeaZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2022