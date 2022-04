Anteprima semifinale Champions League, Real Madrid - Manchester City: dove vederla, a che ora e probabili formazioni

Real Madrid e Manchester City si affronteranno mercoledì 4 maggio al Santiago Bernanéu per il ritorno della semifinale di UEFA Champions League.

Real Madrid - Manchester City in breve Quando: mercoledì 4 maggio (21:00 CET kick-off)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: ritorno semifinale UEFA Champions League

Situazione: vantaggio City per 4-3 dopo l'andata

Cosa è successo all'andata?

Il Real Madrid sembrava spacciato dopo che Kevin De Bruyne e Gabriel Jesus hanno portato i padroni di casa sul 2-0 dopo soli 11 minuti. Il Real tuttavia al 33' ha accorciato le distanze col solito Benzema, ma al 53' il colpo di testa di Phil Foden ha ripristinato il vantaggio di due gol del City. Al 55' Vinícius Júnior ha segnato il 3-2 ma Bernardo Silva al 74' ha realizzato il 4-2. Col Real sotto di due gol , Benzema si è caricato ancora una volta la squadra sulle spalle segnando su rigore la rete del 4-3 definitivo con una conclusione alla Panenka. Con questa rete il francese è salito in vetta alla classifica marcatori e ha lasciato il Real un solo gol di svantaggio in vista del ritorno.

Le formazioni ufficiali dell'andata

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modrić; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior

Manchester City: Ederson; Stones, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Jesus, Foden

Abolita la regola dei gol in trasferta Se al ritorno le due squadre saranno in pareggio per numero di gol tra andata e ritorno, allora la partita andrà ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta dalle squadre.

Stato di forma

Manchester City - Real Madrid: precedenti

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): SVVSVV

Situazione attuale: 1° in Liga

Manchester City

Forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): VVVSPP

Situazione attuale: 1° in Premier League

Il parere degli esperti

Le parole degli allenatori

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Questi giocatori non perdono la testa quando le cose sono difficili. I primi 20 minuti [dell'andata] sono stati davvero difficili, ma dopo siamo stati in grado - lentamente, lentamente - di rientrare in partita e mantenere aperta la qualificazione. Abbiamo subito due gol molto presto ma in compenso torniamo al Bernabéu con tre gol fatti. Adesso speriamo di arrivare in finale".

Pep Guardiola, allenatore Manchester City: "Abbiamo fatto molte cose buone [all'andata]. Purtroppo, abbiamo anche subito tanti gol e avremmo potuto segnare di più. Entrambe le squadre vogliono attaccare e giocare a viso aperto. Il calcio è uno spettacolo fantastico. Loro sono sempre pericolosi, ma abbiamo visto che possiamo giocarcela. Siamo molto orgogliosi per noi e per il club. Andremo a Madrid per cercare di vincere la partita".