Raúl Albiol parla del Bayern, del Liverpool e della storia

Il capitano Raúl Albiol offre al Villarreal una grande esperienza grazie ai suoi trascorsi nel Valencia, Real Madrid e Napoli, ma mentre la sua squadra si avvicina alla finale di UEFA Champions League prova ancora un grande brivido.

Albiol ha vinto la UEFA Europa League la scorsa stagione e spera che il Villarreal riesca a mietere l'ennesima vittima illustre dopo aver eliminato Juventus e Bayern.

Battere il Liverpool non sarà facile, ma avendo vinto due Campionati Europei e una Coppa del Mondo FIFA con la Spagna, anche Albiol è un avversario temibile. In vista della semifinale di andata del 27 aprile ad Anfield, il difensore parla a UEFA.com dell'avventura del Villarreal e della sua voglia di "scrivere un altro capitolo di storia".

L'eliminazione del Bayern

Highlights: Bayern - Villarreal 1-1

Siamo molto contenti per tutto il lavoro fatto nelle due partite e per aver sofferto come una vera squadra. È bello vedere i tuoi compagni lavorare e soffrire fianco a fianco, per poi vivere una notte speciale come quella a Monaco.

Nello spogliatoio, [Étienne] Capoue ballava e tutti festeggiavano. Pensavamo di poter eliminare il Bayern e questo la dice lunga su quanto siamo competitivi. Ora affrontiamo una grande avversaria, ma cerchiamo di andare avanti e sogniamo la finale.

La scheda di Raúl Albiol Data di nascita: 4 settembre 1985, Vilamarxant, Spagna

Presenze/gol nelle competizioni UEFA per club: 117/4

Presenze/gol in UEFA Champions League: 77/2

Presenze/gol in nazionale: 58/0

La sfida contro il Liverpool

Highlights: Liverpool - Benfica 3-3

Più vai avanti, più il livello è alto, come nei videogiochi. Alla fine, se vuoi vincere devi finire gioco, no? Il Liverpool è una squadra difficilissima, è tornata ai livelli di quando ha vinto sia la Champions [League] che la Premier [League]. L'anno scorso è calato un po', ma quest'anno è tornato.

Sarà molto difficile, ma una semifinale di Champions League è così. Se ho paura? No, per niente. Nel calcio puoi essere nervoso, ma non per la paura. È adrenalina, è la voglia di scendere in campo e giocare. È fantastico giocare una semifinale di Champions League ad Anfield. Vivere un'esperienza del genere in quello stadio sarà fantastico.

Giocare la UEFA Champions League dopo aver vinto la UEFA Europa League

Highlights finale 2021: Villarreal - Man. United 1-1 (11-10 dcr)

L'Europa League ci ha aiutato molto per l'esperienza in Champions League. Non sono allo stesso livello, ma l'anno scorso abbiamo iniziato a essere competitivi e a saper giocare nella fase a eliminazione diretta. Eliminando Juve e Bayern, abbiamo dimostrato che abbiamo personalità e sappiamo soffrire, perché abbiamo superato momenti difficili.

Vincere il primo titolo europeo del club è stato storico, ma anche la sfida contro il Liverpool potrebbe esserla. Dobbiamo fare del nostro meglio nelle due partite e dare tutto per scrivere un altro capitolo di storia. Arrivare in finale di Champions sarebbe storico per il club e per una piccola città come Villarreal.

Samu Chukwueze su Raúl Albiol “È un ragazzo straordinario. Dice sempre 'frate'. Non so cosa significhi, ma quando dice: 'Frate, ¿cómo estás?' io rispondo 'Ah, bien, bien'. È divertente, un bravo ragazzo. Io lo chiamo 'padre'. È veramente come un padre per me, lo ascolto sempre”.

Il significato del successo del Villarreal per il calcio

Tutti i gol del Villarreal fino ai quarti

Significa che con l'impegno, la dedizione e lo spirito di squadra puoi fare grandi cose e che i soldi e i campioni non sono l'unico modo per vincere. Alla fine siamo un gruppo di giocatori di buon livello, che vogliono crescere e migliorarsi, che lavorano sodo e passano molte ore a prepararsi per ogni partita. Ora possiamo crederci.

Sarebbe un sogno giocare la finale di Champions League con il Villarreal, una squadra molto umile e laboriosa che ha lottato per rimanere nell'élite. La famiglia Roig si è impegnata molto, ha vissuto momenti molto felici e molto difficili. Una squadra proveniente da una città di 50.000 abitanti che arriva in finale di Champions League diventerebbe una pietra miliare nella storia del calcio, una cosa che ricorderebbero non solo i tifosi del Villarreal, ma anche molti appassionati.