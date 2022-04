In vendita i biglietti della finale di Champions League su UEFA.com

La vendita dei biglietti per la finale di UEFA Champions League 2022 è iniziata esclusivamente su UEFA.com e si protrarrà fino alle 14:00 CEST del 28 aprile.

Come di consueto, ai tifosi e al pubblico generico viene assegnata la maggior parte dei biglietti per la finale, che per questa edizione si giocherà allo Stade de France di Parigi, sabato 28 maggio alle 21:00 CEST.

Un totale di 52.000 biglietti su 75.000 (la capienza dello stadio per la finale) sono a disposizione dei tifosi e del pubblico generico. Le due squadre che raggiungeranno la finale ne riceveranno infatti 20.000 ciascuna, mentre 12.000 biglietti sono in vendita per i tifosi di tutto il mondo su UEFA.com.

Diecimila dei biglietti riservati ai tifosi dei due club finalisti saranno regalati a quei tifosi che non hanno fatto mai mancare il proprio sostegno alla squadra durante la pandemia. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle finaliste sarà organizzato dai club coinvolti, compresa l'assegnazione dei biglietti gratuiti.

I biglietti rimanenti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali, ai partner commerciali, alle emittenti e al programma Hospitality ufficiale disponibile anche su UEFA.com.

Per quanto riguarda il processo di vendita su UEFA.com, i biglietti non saranno venduti in base all'ordine di arrivo. Verrà invece effettuato un sorteggio per assegnare i biglietti una volta terminato il periodo di richiesta tagliandi.

Le categorie di prezzo dei biglietti destinati al pubblico generico sono suddivise come segue:

Categoria 4: €70

Categoria 3: €180

Categoria 2: €490

Categoria 1: €690

I biglietti riservati agli spettatori con disabilità sono venduti a 70 euro (biglietto al prezzo della categoria 4 comprensivo di un biglietto gratuito destinato all'accompagnatore).

È possibile richiedere fino a due biglietti a persona. I biglietti saranno personalizzati e ogni utente è tenuto a fornire i propri dati personali e quelli dell'ospite sul portale dei biglietti. Entro il 6 maggio 2022, gli utenti saranno informati via email se la loro domanda è andata a buon fine o meno. Chi fa domanda può anche verificare l'esito sul portale dei biglietti inserendo i propri dati di accesso.

I biglietti saranno consegnati tramite l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets a partire da dieci giorni prima della partita. I possessori dei tagliandi dovranno scaricare l'app ufficiale, che è disponibile per utenti Android e iPhone.

Con questa app, i tifosi in possesso di biglietti possono scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in modo sicuro in qualsiasi momento e ovunque su uno smartphone iOS/Android.

I tifosi possono consultare la sezione di domande frequenti su UEFA.com.