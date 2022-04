Pepsi Changemakers: le giocate della svolta al ritorno dei quarti

UEFA Champions League Changemakers, in collaborazione con Pepsi, individua alcune giocate che si sono rivelate decisive e hanno cambiato le partite di ritorno dei quarti di finale.

Chukwueze entra e affonda il Bayern

Il gol decisivo di Samu Chukwueze

Dopo 84 minuti alle corde, Unai Emery si gira verso la panchina e fiuta la possibilità di cogliere il Bayern alla sprovvista. Samu Chukwueze, che non segna da 13 partite ed è ancora a secco nel 2022, non sembra il candidato più probabile a ribaltare l'incontro, ma quando gli ospiti escono in contropiede a fine gara, il giovane nigeriano approfitta dell'ultimo passaggio di Gerard Moreno e segna un gol pesantissimo.

Courtois ferma la valanga

Il Real Madrid vacilla perché il Chelsea ha appena portato il risultato complessivo a suo favore e cerca il quarto gol al Bernabéu. A poco più di 10 minuti dalla fine del secondo tempo, i Blues conquistano un calcio d'angolo, Kai Havertz si fa strada in un'area affollata e colpisce di testa, ma Thibaut Courtois allunga il braccio sinistro e riesce miracolosamente a deviare la palla.

L'intervento decisivo di Stones contro l'Atleti

Player of the Match: highlights e reazione a caldo di John Stones

Ancora in svantaggio di un gol mentre si avvicina il triplice fischio, Diego Simeone cerca di sfruttare ogni possibilità. Con l'ingresso di tre giocatori freschi a 20 minuti dalla fine, l'Atlético riesce improvvisamente a chiudere il City nella sua metà campo all'Estadio Metropolitano. Seguono dieci minuti di fuoco, ma su un tiro di Matheus Cunha, John Stones legge la traiettoria e si tuffa per evitare il gol del pareggio.

Alisson sventa la rimonta del Benfica

Il Liverpool si porta complessivamente sul 6-2 in casa contro il Benfica e anche Jürgen Klopp pensa che la sfida sia finita, ma le Aquile osano eccome. I gol di Roman Yaremchuk e Darwin Núñez dimezzano lo svantaggio; a 7' dal termine, Darwin calcia al volo verso l'angolino basso e la palla sembra destinata a entrare in rete, ma Alisson Becker si trasforma in supereroe e para in tuffo. Il pericolo per i Reds è scongiurato.