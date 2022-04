Semifinali di Champions League: Real Madrid e Villarreal sono le prime qualificate

Real Madrid e Villarreal si sono qualificate in semifinale di UEFA Champions League e conosceranno i propri avversari mercoledì.

Semifinali di Champions League Manchester City/Atlético - Real Madrid

Benfica/Liverpool - Villarreal Le partite si giocheranno il 26/27 aprile e 3/4 maggio.

Perché può vincere

Se è riuscito a ribaltare la sfida contro il Paris nonostante i pronostici sfavorevoli, e poi resistere agli assalti dei campioni in carica del Chelsea, niente può fermare il Real. Karim Benzema è al top della forma e, con gli assist di Vinicìus Jùnior, l'esperienza di Toni Kroos e l'intelligenza tattica di Luka Modrić, chi avrebbe il coraggio di non mettere gli specialisti del Real tra i favoriti alla vittoria del titolo?

Bilancio contro la possibile avversaria della semifinale

Atlético G10 V5 P2 S3 GF16 GS11

Manchester City G6 V2 P2 S2 GF7 GS7

Highlights: Real Madrid - Chelsea 2-3 

Ranking UEFA: 5°

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Scorsa stagione: semifinale (S 1-3 tot. contro Chelsea)

Ultima semifinale: semifinale (S 1-3 tot. contro Chelsea)

Questa stagione

Bilancio: V7 P0 S3 GF22 GS9

Miglior marcatore: Karim Benzema (12)

Quarti di finale: 5-4 tot. contro Chelsea

Ottavi di finale: 3-2 tot. contro Paris

Gruppo D: primo posto

La stagione finora

Come è possibile perdere in casa contro lo Sheriff, e poi raggiungere la semifinale con una prestazione monstre contro il Parigi seguita da un doppio confronto epico contro il Chelsea? Esaminando il cammino delle Merengues, la spiegazione è semplice. Il Madrid non ha vinto nulla la scorsa stagione e, per sua stessa ammissione ha un disperato bisogno di vincere in patria e in Europa. La vittoria per 5-0 in trasferta contro lo Shakhtar ha resettato il GPS del Madrid nella fase a gironi. E poi la sconfitta in casa del Paris ha fatto lo stesso. Da quelle sconfitte, il Real è tornato a gestire al meglio la pressione - come dimostra la partita a Stamford Bridge.

Come gioca

Il 4-3-3 del Madrid ha una forte spina dorsale che inizia con Thibaut Courtois e passa attraverso il difensore centrale Éder Militão, all'esperto trio di centrocampo composto da Casemiro, Modrić e Kroos, e infine trova il suo perfetto finalizzatore in Benzema. In più le Merengues possono contare sull'energia di giocatori giovani sempre più influenti come Vinícius Júnior e Valverde, e su quella mentalità innata che li fa uscire dalle situazioni più difficili.

Tutti i gol di Karim Benzema nel 2021/22

La stella: Karim Benzema

Molti si sono chiesti chi avrebbe segnato dopo la partenza di Cristiano Ronaldo nel 2018, ma l'attaccante francese lo ha sostituito più che degnamente ed è diventato il simbolo del club. In questa stagione, contro lo Shakhtar, ha segnato il 1000º gol del Madrid in Coppa dei Campioni, poi ha ribaltato le sorti della qualificazione contro il Paris con una tripletta e infine ha segnato il gol decisivo contro il Chelsea nei supplementari ai quarti.

L'allenatore: Carlo Ancelotti

Il tecnico emiliano, che aveva vinto "La Décima" nel 2014, è tornato la scorsa estate per un secondo mandato in panchina. È appena uno dei tre allenatori che hanno vinto la Coppa dei Campioni/Champions League tre volte.

Lo sapevi?

Il Madrid aveva segnato nelle ultime 23 partite degli ottavi di Champions League prima di restare a secco contro il PSG all'andata degli ottavi.

Perché può vincere

Il sottomarino giallo può non essere tra le favorite, ma in questa stagione sta dimostrando esattamente lo stesso spirito della passata stagione quando ha vinto la UEFA Europa League. Se si tiene conto che ha già eliminato Juventus e Bayern, adesso è veramente tutto possibile per questo Villarreal che si è qualificato per la seconda volta nella sua storia in semifinale di Champions League.

Ranking UEFA: 19°

Miglior risultato Coppa dei Campioni: semifinale (2005/06, 2021/22)

Scorsa stagione: fase a gironi, vincitore Europa League (V 1-1 11-10 dcr contro Man. United)

Ultima semifinale: 2005/06 (S 0-1 tot. contro Arsenal)

Highlights: Bayern - Villarreal 1-1 

Questa stagione

Bilancio: V5 P3 S2 GF18 GS11

Miglior marcatore: Arnaut Danjuma (6)

Quarti di finale: 2-1 tot. contro Bayern

Ottavi di finale: 4-1 tot. contro Juventus

Gruppo F: secondo posto

La stagione finora

Spreconi nella fase a gironi, 'ammazzagrandi' nella fase a eliminazione diretta. Alla squadra di Unai Emery è mancato tantissimo l'infortunato Gerard Moreno, ma è anche vero che ha saputo arrivare fin qui senza il suo giocatore più rappresentativo. Il suo gioco paziente meritava molto di più di una risicata qualificazione, ma l'eliminazione della Juventus agli ottavi e del Bayern ai quarti suona come un avviso per il resto d'Europa.

Come gioca

Il rigoroso 4-4-2 di Emery dà solidità e compattezza alla squadra. Raúl Albiol guida una difesa che permette alla squadra di attirare gli avversari nella propria metà campo prima di ripartire con dei contropiedi letali. La rapidità di giocatori come Arnaut Danjuma e la sapienza tattica di Daniel Parejo e Giovani Lo Celso sono l'arma segreta della squadra.

Highlights: Juventus - Villarreal 0-3 

La stella: Arnaut Danjuma

L'arrivo di Danjuma dalla seconda serie inglese potrà non aver entusiasmato i tifosi, ma l'olandese è stato una rivelazione sia in Spagna che in Europa con la sua tecnica, la sua velocità e la capacità di puntare l'uomo, oltre che per il fiuto del gol.

L'allenatore: Unai Emery

L'ex tecnico di Almería e Valencia ha vinto tre Europa League con il Siviglia, tre trofei con il Paris nel 2017/18 e ha portato l'Arsenal in una finale europea l'anno dopo, passando al Villarreal nell'estate 2020 e vincendo subito l'ennesima Europa League.

Lo sapevi?

Villarreal ha una popolazione di 52.000 abitanti: ne basterebbero meno della metà per riempire lo stadio, che ha una capienza di 23.000 posti.