Kai Havertz parla del Real Madrid e del gol in finale di UEFA Champions League

Mentre i Blues intravedono la seconda finale in altrettante stagioni, l'ex trequartista del Leverkusen parla dei prossimi quarti di finale contro il Real Madrid e di cosa si prova a segnare un gol che scatena emozioni in tutto il mondo.



Siamo maturati rispetto all'anno scorso. Sono arrivati nuovi giocatori e altri se ne sono andati, è normale. Siamo anche più uniti, soprattutto dopo le ultime notizie sul club. Le partite come queste ci danno la possibilità di dimostrare ancora una volta le nostre qualità, proprio come la volta scorsa. Ovviamente le cose sono un po' cambiate: l'anno scorso partivamo sempre sfavoriti, mentre quest'anno partiamo da campioni in carica.

Sono stati giorni pieni di attesa e di nervosismo, perché quello è il giorno più importante del calendario calcistico. Non è possibile staccare completamente, anche se ci abbiamo provato, ma la testa era sempre lì. Personalmente, non ho dormito bene.

La città era tinta di blu o di azzurro e quando siamo entrati in campo è stato incredibile rivedere i tifosi. Abbiamo guardato i loro volti: per loro era fantastico tornare a fare il tifo per noi e questo ci ha dato una forza in più.

La scheda di Kai Havertz Data di nascita: 11 giugno 1999, Aachen, Germania

Altezza: 1,90 m

Presenze/gol in competizioni UEFA per club: 40/11

Presenze/gol in UEFA Champions League: 28/4

Presenze/gol in nazionale: 25/8

Non ci sono parole per descrivere quell'emozione. Segnare è il momento più bello, perché senti cosa provano i tifosi, chi è seduto a casa davanti alla TV e anche le persone che ti conoscono. Segnare quel gol è stato semplicemente fantastico.

Di solito vengo associato al gol, ma per me il momento più emozionante è stato alzare la coppa. È stato molto surreale, non ci potevo credere. Solo dopo qualche giorno ho capito e mi sono detto: "Incredibile, ce l'hai fatta!". Non era solo il mio sogno, ma anche il sogno di tutte le persone che mi hanno accompagnato, come la mia famiglia, il club e i miei allenatori al Leverkusen.