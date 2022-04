Champions League: probabili formazioni e ultime notizie dell'andata dei quarti di finale

UEFA.com svela ai fantallenatori del Fantasy Football le probabili formazioni dell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Predicted line-ups: mercoledì 6 aprile

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo; Lo Celso, Gerard Moreno, Danjuma

In dubbio: Chukwueze (muscolare)

In diffida: Alberto Moreno, Parejo, Rulli

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Lewandowski

Indisponibili: Choupo-Moting (malattia), Tolisso (muscolare)

In dubbio:

In diffida: Hernández

Highlights semifinale 2020/21: Chelsea - Real Madrid 2-0

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Alonso; Kovačic, Havertz, Pulišić

Indisponibili: Chilwell (ginocchio)

In dubbio: Hudson-Odoi (tendine d'Achille), Christensen (non specificato)

In diffida: Loftus-Cheek

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior

Indisponibili: Hazard (perone)

In dubbio: Isco (schiena), Jović (contusione)

In diffida: Éder Militão

Formazioni iniziali: martedì 5 aprile

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt, Everton; Núñez, Gonçalo Ramos, Rafa Silva

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Keita, Thiago; Salah, Mané, Díaz

Man. City: Ederson; Stones, Laporte, Aké, João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Sterling, Bernardo Silva

Atlético: Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savić, Reinildo, Renan Lodi; Llorente, Kondogbia, Koke; João Félix, Griezmann