LOSC Lille - Chelsea 1-2 (tot. 1-4): missione compiuta per i Blues

Il Chelsea batte il LOSC Lille in rimonta grazie alle reti di César Azpilicueta e Christian Pulišić e raggiunge i quarti di finale di UEFA Champions League.

I momenti chiave 38' Burak apre le marcature dal dischetto

45'+3 Pulišić pareggia finalizzando una bella azione

63' Xeka colpisce un legno di testa

71' Azpilicueta raddoppia su cross di Mount

Il Chelsea dopo il gol di Pulišić

La partita in pillole: la classe del Chelsea fa la differenza

Il tabellino dice 2 a 1 per il Chelsea, ma non lasciatevi ingannare: la squadra di Thomas Tuchel viene messa alla prova in Francia. Rudi Garcia, ex tecnico del LOSC, aveva invitato i padroni di casa a "giocare con un po' di follia" e la strategia sembra anche funzionare. Per un attimo, quando Burak Yılmaz sblocca il risultato dal dischetto, i campioni in carica vacillano.

Jorginho, autore del fallo di mano che aveva provocato il calcio di rigore, si fa perdonare poco prima dell'intervallo, coronando un'azione manovrata e servendo un pallone filtrante che Christian Pulišić insacca nell'angolo.

Ma il LOSC non è ancora sconfitto e nella ripresa torna in campo con la stessa determinazione. Burak sfiora il secondo gol e Agim Zeka ci va ancora più vicino colpendo un palo di testa, ma poi César Azpilicueta mette al sicuro la qualificazione deviando in rete di ginocchio un cross di Mason Mount.

PlayStation® Player of the Match: Christian Pulišić (Chelsea)

"Ha segnato il gol decisivo mettendo fine alle speranze di rimonta del LOSC".

Osservatori tecnici UEFA

Highlights: Chelsea 2-0 LOSC

Statistiche

Burak Yilmaz dopo il rigore dell'1-0)

Il Chelsea è ai quarti di finale di UEFA Champions League per l'11ª volta.

Burak Yılmaz (36 anni e 244 giorni) è diventato il terzo marcatore più anziano nella fase a eliminazione diretta di Champions League dietro Ryan Giggs (37 anni e 148 giorni) e Paolo Maldini (36 anni e 333 giorni).

Il Chelsea ha vinto le ultime sei partite di Champions League contro le squadre francesi.

Formazioni

LOSC Lille: Jardim; Fonte, Botman (Onana 58'), Tiago Djaló; Zeki Çelik (Weah 58'), Bamba (Angel Gomes 78'), Xeka, André, Gudmundsson (Bradarić 78'); Burak Yılmaz, David (Ben Arfa 77')

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen (Chalobah 33'), Thiago Silva, Rüdiger, Alonso; Kanté, Jorginho (Loftus-Cheek 74'), Kovačić (Mount 46'); Havertz (Ziyech 83'), Pulišić (Lukaku 74')