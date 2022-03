Ottavi di finale, LOSC Lille - Chelsea: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche

LOSC Lille e Chelsea si affronteranno mercoledì 16 marzo nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

LOSC - Chelsea in breve Quando: mercoledì 16 marzo alle 21:00 CET

Dove: Stade Pierre Mauroy, Villeneuve d'Ascq

Cosa: ritorno ottavi di finale UEFA Champions League

Situazione attuale: vantaggio Blues 2-0 dopo l'andata

Come seguirla: qui potrai leggere tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Dove guardare LOSC Lille - Chelsea in TV

Cosa è successo all'andata?

Highlights: Chelsea - LOSC 2-0 

Dopo aver vinto appena una settimana prima la Coppa del Mondo FIFA per club, il Chelsea si impone anche a Stamford Bridge mettendo un'ipoteca sulla qualificazione. Il colpo di testa di Kai Havertz porta subito in vantaggio la squadra di Thomas Tuchel che nel secondo tempo trova il raddoppio con Christian Pulišić dopo una cavalcata dalla difesa del Player of the Match, N'Golo Kanté.

Formazioni dell'andata

LOSC: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Tiago Djaló; Onana, Xeka, André; Renato Sanches, David, Bamba

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovačić, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulišić

Abolita la regola dei gol in trasferta Nel 2021/22 se le partite resteranno in parità per numero di gol dopo il ritorno, la gara andrà ai supplementari e ai rigori se necessario, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra.

Statistiche

Forma

LOSC

Dall'andata: V

Situazione attuale: 8° in Ligue 1

Chelsea

Dall'andata: P

Situazione attuale: 3° in Premier League, quinto turno FA Cup, vice campione Coppa di Lega

Il parere degli esperti

Le parole degli allenatori

Jocelyn Gourvennec, allenatore LOSC: "Il Chelsea domina sempre le partite e ha molto possesso. Noi siamo quasi riusciti ad eguagliarli nel possesso [all'andata]. Ciò significa che siamo stati in partita. Loro sono solo stati più cinici".

Thomas Tuchel, allenatore Chelsea: "[Dopo l'andata] abbiamo ottenuto un altro meritato clean sheet. È stato difficile non concedere occasioni perché sono forti. Ci sono stati alti e bassi, ma non abbiamo mai concesso grandi occasioni e siamo stati solidi"