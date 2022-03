Ottavi di finale, Manchester City - Sporting CP: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Manchester City e Sporting CP si affronteranno mercoledì 9 marzo nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Riepilogo di Man. City - Sporting

Quando: mercoledì 9 marzo (21:00 CET)

Dove: City of Manchester Stadium, Manchester

Cosa: ritorno ottavi di finale UEFA Champions League

Situazione attuale: vantaggio City 5-0 dopo l'andata

Come seguirla: qui potrai leggere tutti gli aggiornamenti in tempo reale