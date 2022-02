Ottavi di finale, Liverpool - Inter: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Liverpool e Inter si affrontano al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League martedì 8 marzo.

Liverpool - Inter in breve Quando: martedì 8 marzo (21:00 CET)

Dove: Anfield, Liverpool

Cosa: ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League

Situazione attuale: Liverpool in vantaggio per 2-0 dopo l'andata

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento e la copertura in diretta

Dove guardare Liverpool - Inter in TV

Cosa è successo all'andata?

Highlights: Inter - Liverpool 0-2

È stata una lezione su come vincere fuori casa in Europa o semplicemente una gara fortunata (che poteva concludersi con una sconfitta) per i Reds? Il Liverpool ha avuto fortuna in più occasioni a Milano – soprattutto sulla traversa di Hakan Çalhanoğlu – ma si è anche reso pericoloso, andando in gol con il subentrato Roberto Firmino e raddoppiando con Mohamed Salah nel finale.

Formazioni titolari dell'andata

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mané

Inter: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Martínez

Probabili formazioni per il ritorno a seguire.

Abolita la regola dei gol in trasferta Nel 2021/22 se le partite resteranno in parità per numero di gol dopo il ritorno, la gara andrà ai supplementari e ai rigori se necessario, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra.

Statistiche

Liverpool

Dopo l'andata (tutte le competizioni, dalla più recente): PVV

Situazione attuale: 2° in Premier League, quinto turno di FA Cup, vincitore Coppa di Lega

Inter

Dopo l'andata: PS

Situazione attuale: 3ª in Serie A, semifinale di Coppa Italia

Il parere degli esperti

A seguire

Le parole degli allenatori

A seguire