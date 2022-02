Ottavi di finale, Manchester United - Atlético: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Manchester United e Atlético si affrontano al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League martedì 15 marzo.

Manchester United - Atlético in breve Quando: martedì 15 marzo (21:00 CET)

Dove: Old Trafford, Manchester

Cosa: ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 

Situazione attuale: 1-1 dopo la gara di andata

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento e la copertura in diretta

Dove guardare Manchester United - Atlético in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa è successo all'andata?

Highlights: Atlético - Man. United 1-1

Lo United è stato costretto a inseguire per la maggior parte della gara ma è riuscito a tornare da Madrid con un pareggio. La squadra di Diego Simeone è partita a razzo ed è andata in vantaggio al 7' con uno splendido colpo di testa in tuffo di João Félix. Šime Vrsaljko ha colpito una traversa per i padroni di casa, ma lo United si è portato sull'1-1 nella ripresa grazie a un diagonale del subentrato Anthony Elanga. Quindi, Antoine Griezmann ha colpito un altro legno.

Formazioni titolari dell'andata

Manchester United: De Gea; Lindelöf, Varane, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo

Atlético: Oblak; J.M. Giménez, Savić, Reinildo; Vrsaljko, Llorente, Herrera, Kondogbia, Lodi; Correa, João Félix

Probabili formazioni per il ritorno a seguire

Abolita la regola dei gol in trasferta Nel 2021/22 se le partite resteranno in parità per numero di gol dopo il ritorno, la gara andrà ai supplementari e ai rigori se necessario, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra.

Statistiche

Manchester United

Dopo la gara di andata: P

Situazione attuale: 4° in Premier League

Atlético

Dopo la gara di andata: V

Situazione attuale: 4° in Liga

Il parere degli esperti

A seguire

Le parole degli allenatori

A seguire