Benfica - Ajax 2-2: le aquile non mollano la presa

Il 2-2 tra Ajax e Benfica all'andata degli ottavi di UEFA Champions League vede protagonista (nel bene e nel male) Sébastien Haller, che dopo un'autorete firma il gol del momentaneo vantaggio dei lancieri. I padroni di casa, però, agguantano il pari negli ultimi 20 minuti.

I momenti chiave 18' Tadić apre le marcature

26' Haller devia un cross nella propria porta

29' Haller riporta in vantaggio l'Ajax

45' Un tiro di Álvarez si infrange sul palo

72' Yaremchuk ripristina la parità

La partita in pillole: pari d'orgoglio per il Benfica

Roman Yaremchuk firma il 2-2

L'Ajax, vincitore di sei partite su sei nella fase a gironi, ricomincia da dove aveva finito. I lancieri si portano in vantaggio al 18' con Dušan Tadić, che insacca con freddezza approfittando delle disattenzioni della difesa.

Al 26', Jan Vertonghen fa partire un bel cross che rimpalla sul piede di Haller e termina in rete. Tre minuti dopo, però, l'attaccante segna il suo 11º gol nella competizione e riporta in vantaggio gli ospiti.

Haller sfiora il gol numero 12 allo scadere del primo tempo ma non riesce a coordinarsi dopo un tiro di Edson Álvarez respinto dal palo. Il Benfica vacilla ma nella ripresa torna in campo rinvigorito, trascinato da Rafa Silva e Darwin Núñez. I padroni di casa aumentano il forcing e trovano il pareggio con Roman Yaremchuk, che è il più lesto a ribattere di testa in rete dopo una respinta su tiro di Gonçalo Ramos.

PlayStation® Player of the Match: Noussair Mazraoui (Ajax)

"Ha giocato molto bene in fase offensiva sulla sua fascia, offrendo diverse alternative e rimanendo efficiente in difesa".

Osservatori tecnici UEFA



Statistiche

Tutti i gol di Haller nella fase a gironi

• Il Benfica ha perso solo una delle ultime 16 partite europee contro squadre olandesi (V8 P7).

• L'Ajax ha segnato 22 gol in questa Champions League, eguagliando i suoi totali più alti del 1995/96 e 2018/19.

• Haller è il primo giocatore ad andare a segno nelle prime sette presenze in UEFA Champions League. Il record precedente era di cinque ed era condiviso da Erling Haaland, Alessandro Del Piero e Diego Costa.

• Danny Blind ha collezionato la 43ª presenza in UEFA Champions League con l'Ajax, superando il record di Jari Litmanen con il club.

Formazioni

Drwin Núñez dopo un gol sbagliato

Benfica: Vlachodimos; Gilberto (Diogo Gonçalves 90'), Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt (Paulo Bernardo 85'), Everton (Yaremchuk 62'); Darwin Nuñez (Lázaro 90'), Gonçalo Ramos

Ajax: Pasveer; Mazraoui (Rensch 90'+2), Timber, Martínez, Blind (Tagliafico 73'); Edson Álvarez, Berghuis, Gravenberch (Klaassen 73'); Antony, Haller, Tadić