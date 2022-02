Riepilogo fase a gironi di Champions League: Juventus meglio in Europa che in Italia

C'è stato un unico neo – la sconfitta per 4-0 contro il Chelsea – in una fase a gironi altrimenti perfetta per la Juventus di Massimiliano Allegri, che finora ha reso più in Europa che in Serie A.

La stagione finora

Highlights: Juventus - Chelsea 1-0

Primo posto Gruppo H: V5 P0 S1 GF10 GS6

Miglior marcatore: Paulo Dybala (3)

14/09: Malmö - Juventus 0-3 (Alex Sandro 23', Dybala 45' rig., Morata 45'+1)

29/09: Juventus - Chelsea 1-0 (Chiesa 46')

20/10: Zenit - Juventus 0-1 (Kulusevski 86')

02/11: Juventus - Zenit 4-2 (Dybala 11' 58' rig., Chiesa 73', Morata 82'; Bonucci 26' aut., Azmoun 90'+2)

23/11: Chelsea - Juventus 4-0 (Chalobah 25', James 56', Hudson-Odoi 58', Werner 90'+5)

08/12: Juventus - Malmö 1-0 (Kean 18')

La stagione in breve: la squadra può contare su un buon mix di giocatori giovani ed esperti ma è troppo altalenante.

L'opinione dei reporter di UEFA.com Allegri è tornato alla Juventus a maggio ma cerca ancora la bacchetta magica che gli ha permesso di raggiungere due finali nel suo primo periodo in panchina. Molto incostante in Serie A, la Juve ha iniziato con quattro vittorie su quattro in Europa, ma è tornata con i piedi per terra perdendo 4-0 contro il Chelsea alla quinta giornata.

Che cosa abbiamo imparato

Sopperire alla mancanza di gol di un certo Cristiano Ronaldo ha richiesto un grande sforzo alla Juventus. Gli attaccanti ci sono riusciti parzialmente, ma non è stato così per i centrocampisti.

Highlights: Malmö - Juventus 0-3

Alex Sandro – 34 punti

Leonardo Bonucci – 34 punti

Paulo Dybala – 27 punti

Variazioni alle rose

Le squadre possono registrare al massimo tre nuovi giocatori entro mercoledì 2 febbraio alle 24:00 CET. Dal 2018/19, un giocatore può aver già disputato la competizione con un altro club, anche tra quelli ancora in gara. Dopo l'approvazione di tutte le variazioni in ogni competizione da parte della UEFA, l'elenco completo dei giocatori inclusi ed esclusi sarà pubblicato su UEFA.com.

Statistiche

• Firmando la rete dell'1-0 contro il Chelsea, Federico Chiesa ha segnato nella quarta gara da titolare consecutiva di Champions League, diventando il primo giocatore bianconero a compiere questa impresa dopo Alessandro Del Piero nel 2007.

• La sconfitta per 4-0 contro il Chelsea è stata la più pesante per la Juventus nella competizione dal 7-0 contro il Wiener Sport-Club al turno preliminare della stagione 1958/59.

• Daniele Rugani, che nella fase a gironi ha collezionato solo tre presenze per un totale di 99 minuti, è stato il giocatore più preciso in assoluto nei passaggi con una statistica del 98,3%.