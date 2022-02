Guida agli ottavi di UEFA Champions League: Villarreal - Juventus, Chelsea - LOSC, Atlético - Manchester United, Benfica - Ajax

La seconda tornata di partite di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League presenta alcune sfide imperdibili.

In collaborazione con Hotels.com, vi anticipiamo gli spunti più interessanti delle due giornate.

Il LOSC prova a sorprendere il Chelsea

Tutti i gol del Chelsea nella fase a gironi

Il LOSC Lille partecipa agli ottavi per la seconda volta e si trova ad affrontare una delle squadre più difficili. Anche se il Chelsea ha perso terreno in Premier League, in Europa non ha accennato a rallentare. Il Lille, per contro, non ha mai superato questo turno ed è stato eliminato dal Manchester United nel 2006/07 con un 2-0 complessivo.

Per andare avanti, il LOSC dovrà fare quello che finora è riuscito a poche squadre: superare Edouard Mendy. Il portiere del Chelsea non ha subito gol in quattro gare su cinque di UEFA Champions League 2021/22, nonché in 13 su 17 in totale.

Prima sfida tra Villarreal e Juventus

Villarreal e Juventus sono le uniche squadre degli ottavi che non si sono mai affrontate. Il sottomarino giallo è approdato a questo turno solo altre due volte, vincendo sempre e uscendo sempre contro l'Arsenal nelle fasi successive. La sua prima gara agli ottavi dopo 13 anni sarà contro un'avversaria di grande esperienza: la Vecchia Signora, che partecipa alla fase eliminazione diretta per l'ottava stagione consecutiva e la 18ª in totale.

La Juve, però, ha perso le ultime due sfide ai gol in trasferta, contro il Lione nel 2019/20 e il Porto la scorsa stagione. Così come il Villarreal sa di non poter affrontare i Gunners, i bianconeri sanno di non poter uscire per la regola dei gol fuori casa, che è stata abolita.

Abolita la regola dei gol in trasferta La regola dei gol in trasferta è stata abolita per la stagione 2021/22. Se le squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due partite, giocano due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se le squadre segnano lo stesso numero di gol (o nessun gol) ai supplementari, si procede ai calci di rigore.

Ronaldo nella fortezza dell'Atlético

Il bilancio casalingo dell'Atlético nella fase eliminazione diretta di UEFA Champions League è ragguardevole: 14 partite dal 1997, nove vittorie e nessuna sconfitta. Se c'è un giocatore che sa come espugnare l'Estadio Metropolitano, però, è sicuramente Cristiano Ronaldo. L'attaccante ha segnato 25 gol in carriera contro l'Atleti, compresi quelli ai tempi supplementari nella finale del 2014 e ai rigori nella finale del 2016.

L'importanza di Ronaldo per lo United è pari solo a quella di David de Gea tra i pali. Il portiere spagnolo è in splendida forma e vorrà dare sicuramente il massimo quando affronterà per la prima volta la sua ex squadra.

Chi fermerà Haller?

Tutti i gol di Haller nella fase a gironi

Insieme a Inter-Liverpool, Benfica-Ajax è uno degli unici due incontri che oppone due ex vincitrici. L'Ajax di Erik ten Hag sembra quello dell'epoca d'oro, con sei vittorie su sei nella fase a gironi grazie a un gioco fluido e basato sul possesso palla.

Il suo giocatore più in forma è Sébastien Haller, il primo di sempre ad aver segnato 10 gol nelle prime sei partite di UEFA Champions League e il secondo dopo Cristiano Ronaldo a segnare in tutte e sei le gare del girone. Quanto si prolungherà la sua striscia?