Guida agli ottavi di UEFA Champions League: Paris - Real Madrid, Sporting - Manchester City, Salzburg - Bayern, Inter - Liverpool

La prima tornata di incontri degli ottavi di UEFA Champions League propone grandi sfide, sottotrame interessanti e diversi giocatori da tenere d'occhio.

In collaborazione con Hotels.com, passiamo in rassegna le prime gare di andata.

Riunione tra amici a Parigi

Guarda il gol di Sergio Ramos nella finale di Champions League 2014

Sarà una sfida da brividi quella tra Paris e Real Madrid al Parco dei Principi. I tifosi del Real faranno fatica a vedere Sergio Ramos, vincitore di quattro titoli, tra le fila avversarie. Lo spagnolo, in forte dubbio per infortunio, ha infatti collezionato 671 presenze con le merengues.

Anche Ángel Di María (autore di due gol per il PSG contro il Real nella fase a gironi 2019/20) e Keylor Navas affronteranno la loro ex squadra; lo stesso vale per Carlo Ancelotti, che ha allenato i campioni di Ligue 1 da dicembre 2011 a maggio 2013.

Infine c'è un certo Lionel Messi, che per due partite riaccenderà la rivalità di lungo corso con il Madrid.

Questione di appartenenza per lo Sporting

Lo Sporting è arrivato agli ottavi di Champions League solo un'altra volta (2008/09) ed è stato travolto con un 12-1 dal Bayern (0-5 a Lisbona, 7-1 a monaco): si tratta tuttora della sconfitta complessiva più pesante nella storia della competizione.

Il City ha superato la fase a gironi per il nono anno consecutivo ed è arrivato ai quarti nelle ultime quattro edizioni. Il suo agente speciale per gli ottavi è Gabriel Jesus, sempre a segno nelle cinque gare disputate a questo turno.

Esordienti contro veterani

Tutti i gol del Bayern nella fase a gironi

Il Salisburgo è per la prima volta agli ottavi ma difficilmente avrebbe potuto pescare una squadra più difficile. Il Bayern, infatti, ha passato il turno 13 volte su 17 ed è stato eliminato solo una volta nelle ultime 10 partecipazioni.

I campioni di Bundesliga, inoltre, non perdono da 21 trasferte. L'ultima sconfitta lontano da Monaco è stata quella per 3-0 contro il Paris alla seconda giornata dell'edizione 2017/18. Se non fosse abbastanza, Matthias Jaissle avrà anche notato che il Bayern ha superato la fase a gironi a punteggio pieno.

Il Liverpool torna a San Siro

Insolitamente, i Reds giocheranno nello stesso stadio per la seconda volta consecutiva, anche se contro squadre diverse. L'undici di Jürgen Klopp conosce bene San Siro, dove ha battuto 2-1 l'AC Milan alla sesta giornata e centrato la sesta vittoria su sei nella fase a gironi.

I nerazzurri tornano agli ottavi dopo 10 anni ma hanno un bilancio positivo in casa contro le squadre inglesi (V11 P3 S2). Le ultime cinque gare casalinghe si sono concluse con una vittoria: l'ultima è stata il 2-1 contro il Tottenham nella fase a gironi 2018/19.