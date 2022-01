Riepilogo fase a gironi Champions League: Ajax schiacciasassi

Dopo aver vinto sei partite su sei nella fase a gironi di UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia e con Sébastien Haller in gol ogni giornata, l'Ajax si presenta agli ottavi da finale da protagonista assoluta del torneo.

La stagione finora

Highlights: Ajax - Sporting CP 4-2 

Primo Gruppo B: V6 P0 S0 GF20 GS5

Miglior marcatore: Sébastien Haller (10)

15/09: Sporting CP - Ajax 1-5 (Paulinho 33'; Haller 2' 9' 51' 63'; Berghuis 39')

28/09: Ajax - Beşiktaş 2-0 (Berghuis 17', Haller 43')

19/10: Ajax - Dortmund 4-0 (Reus 11'aut., Blind 25', Antony 57', Haller 72')

03/11: Dortmund - Ajax 1-3 (Reus 37'rig.; Tadić 72', Haller 83', Klaassen 90'+3')

24/11: Beşiktaş - Ajax 1-2 (Ghezzal 22'rig.; Haller 54' e 69')

07/12: Ajax - Sporting CP 4-2 (Haller 8'rig., Antony 42', Neres 58', Berghuis 62'; Nuno Santos 22', Bruno Tabata 78')

La stagione in breve: spavaldi, dinamici, creativi e votati all'attacco, sia in casa che in trasferta.

Haller felice della qualificazione dell'Ajax

Sébastien Haller – 63 punti

Antony – 41 punti

Daley Blind – 38 punti

Variazioni alle rose

Le squadre possono registrare al massimo tre nuovi giocatori entro mercoledì 2 febbraio alle 24:00 CET. Dal 2018/19, un giocatore può aver già disputato la competizione con un altro club, anche tra quelli ancora in gara. Dopo l'approvazione di tutte le variazioni in ogni competizione da parte della UEFA, l'elenco completo dei giocatori inclusi ed esclusi sarà pubblicato su UEFA.com.

Statistiche

• L'Ajax è una delle tre squadre ad aver chiuso questa fase a gironi a punteggio pieno, insieme a Bayern e Liverpool; prima del 2021/22 solo sette squadre in passato erano riuscite in questa impresa.

• Haller ha scritto un pezzo di storia della UEFA Champions League segnando quattro gol nella sua gara d'esordio nella competizione. Inoltre è il secondo ad essere andato in gol in tutte e sei le gare dopo Cristiano Ronaldo nel 2017/18 col Real Madrid.

• Dušan Tadić ha fatto 37 assist in tutte le competizioni nell'anno solare 2021, superando il precedente record di 36 di Lionel Messi.