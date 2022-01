Ottavi di finale, Chelsea - LOSC: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Chelsea e LOSC si affrontano all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League martedì 22 febbraio.

Chelsea - LOSC in breve Quando: martedì 22 febbraio (21:00 CET)

Dove: Stamford Bridge, Londra

Cosa: andata ottavi di UEFA Champions League (ritorno 16 marzo)

Chi: Chelsea (secondo classificato Gruppo H) - LOSC (primo classificato Gruppo G)

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Highlights 2019/20: Chelsea - LOSC 2-1

Anche se il Chelsea è arrivato secondo nel girone, la qualificazione è stata piuttosto semplice, con tre vittorie su tre e zero gol subiti in casa. Il Lille, per contro, ha dovuto attendere l'ultima giornata per qualificarsi grazie a un 3-1 sul Wolfsburg, dopo l'importante 2-1 sul Siviglia alla quarta giornata.

Probabili formazioni

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Alonso; Mount, Lukaku, Werner

LOSC: Grbić; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; André, Renato Sanches, Xeka; Burak Yılmaz, David, Bamba

Statistiche

Chelsea

Dalla sesta giornata (tutte le competizioni, dalla più recente): PSVVVPPVVPPV

Situazione attuale: 3° in Premier League, quarto turno di FA Cup, finale di Coppa di Lega

LOSC

Dalla sesta giornata: VPPVVP

Situazione attuale: 10° in Ligue 1

Il parere degli esperti

Le parole degli allenatori

Modifiche alle rose

