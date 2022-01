Ottavi di finale, Villarreal - Juventus: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Villarreal e Juventus si affrontano martedì 22 febbraio nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Villarreal - Juventus in breve Quando: martedì 22 febbraio (21:00 CET)

Dove: Estadio de la Cerámica, Villarreal

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League (ritorno il 16 marzo)

Chi: Villarreal (seconda Gruppo F) contro Juventus (prima Gruppo H)

Come seguirla: la copertura in tempo reale della partita comparirà in questo link

Dove guardare la partita in TV

Cosa devi sapere?

Highlights: Atalanta - Villarreal 2-3 

Nessuna delle due ha impressionato particolarmente in campionato ma l'inno della UEFA Champions League ha rinvigorito entrambe che in Europa hanno avuto tutt'altro rendimento. Il Villarreal ha dato il meglio di sé all'ultima giornata della fase a gironi quando ha battuto 3-2 l'Atalanta in trasferta qualificandosi agli ottavi, mentre la Juventus ha blindato la qualificazione già dopo quattro giornate con quattro vittorie consecutive.

Probabili formazioni

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Trigueros, Capoue, Danjuma, Parejo, Yeremi Pino; Gerard Moreno

Juventus: Szczęsny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Locatelli, Alex Sandro; Dybala, Morata

Stato di forma

Villarreal

Dalla sesta giornata (tutte le competizioni, la più recente per prima): SPSVVVVV

Situazione attuale: 8° in Liga

Juventus

Dalla sesta giornata (tutte le competizioni, la più recente per prima): VSVPVVP

Situazione attuale: 5° in Serie A, ai quarti di Coppa Italia

Il parere degli esperti

Le parole degli allenatori

Modifiche alle rose

