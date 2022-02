Ottavi di finale, Villarreal - Juventus: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Villarreal e Juventus si affrontano martedì 22 febbraio nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Villarreal - Juventus in breve Quando: martedì 22 febbraio (21:00 CET)

Dove: Estadio de la Cerámica, Villarreal

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League (ritorno il 16 marzo)

Chi: Villarreal (seconda Gruppo F) contro Juventus (prima Gruppo H)

Nessuna delle due ha impressionato particolarmente in campionato ma l'inno della UEFA Champions League ha rinvigorito entrambe che in Europa hanno avuto tutt'altro rendimento. Il Villarreal ha dato il meglio di sé all'ultima giornata della fase a gironi quando ha battuto 3-2 l'Atalanta in trasferta qualificandosi agli ottavi, mentre la Juventus ha blindato la qualificazione già dopo quattro giornate con quattro vittorie consecutive.

Formazioni iniziali

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Moreno; Lo Celso, Danjuma

Juventus: Szczęsny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, McKennie; Vlahović, Morata

Abolita la regola dei gol in trasferta Nel 2021/22 se le partite resteranno in pareggio per numero di gol dopo il ritorno, la gara andrà ai supplementari e ai rigori se necessario, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra.

Stato di forma

Villarreal

Dalla sesta giornata (tutte le competizioni, la più recente per prima): VPVVSPSVVVVV

Situazione attuale: 6° in Liga

Juventus

Dalla sesta giornata: PPVVPVVSVPVVP

Situazione attuale: 4° in Serie A, semifinale Coppa Italia

Il parere degli esperti

Joseph Walker, reporter Villarreal

Le prestazioni del Villarreal in questa edizione sono spesso passate inosservate ma gli spagnoli hanno giocato un ottimo calcio nella fase a gironi. Per avere la meglio contro una squadra solida in difesa come la Juventus, gli spagnoli dovranno migliorare il feeling col gol dato che le occasioni mancate gli sono quasi costate la qualificazione.

Paolo Menicucci, reporter Juventus

Gli acquisti di Denis Zakaria a centrocampo e Dušan Vlahović in attacco hanno cambiato completamente il volto della Juventus in vista della fase a eliminazione diretta. L'ex attaccante della Fiorentina, Vlahović, in particolare, ha stravolto gli equilibri del reparto offensivo aggiungendo fisicità - e gol -, cosa che è mancata ai bianconeri nella prima parte della stagione. La UEFA Champions League è un territorio inesplorato per il 22enne attaccante serbo che però sembra avere tutte le carte in regola per lasciare immediatamente il segno nella competizione.

Le parole degli allenatori

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus: "La qualificazione è ancora tutta da decidere. [Il Villarreal] sta vivendo un buon momento, come noi. È una squadra tecnica con un grande allenatore. Sarà una partita molto tattica. Dovremo fare attenzione ai dettagli e avere pazienza. Dovremo compattarci e mostrare equilibrio".

Villarreal

Entrate: Serge Aurier, Giovani Lo Celso, José Manuel Cabrera López*, Gregorio Medina*

Uscite: Nikita Iosifov, Daniel Raba

Juventus

Entrate: Luca Pellegrini, Dušan Vlahović, Denis Zakaria

Uscite: Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, Aaron Ramsey

*Registrato in Lista B. Ciascun club può registrare un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione. La lista deve essere inviata non oltre le 24:00 CET del giorno prima della gara in questione.