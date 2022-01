Inter - Liverpool: storia della partita, precedenti e statistiche

San Siro ospita una sfida tra due ex campioni d'Europa, Inter e Liverpool, all'andata degli ottavi di finale.

• Insieme a Benfica-Ajax, questo è uno dei due ottavi di finale di UEFA Champions League 2021/22 che oppone due ex vincitrici della Coppa dei Campioni, anche se i nerazzurri e i Reds si sono affrontati solo quattro volte finora.

• L'Inter è alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League per l'undicesima volta, ma la prima in dieci anni, dopo il secondo posto nel Gruppo D dietro il Real Madrid. Il Liverpool, per contro, ha vinto alla sesta giornata a San Siro contro l'AC Milan ed è diventato il primo club inglese a vincere tutte e sei le partite di un girone di UEFA Champions League, chiudendo il Gruppo B con 11 punti di vantaggio.

Liverpool - Inter: flashback del 2008

Precedenti

• L'ultima sfida tra le due squadre risale a questo turno della UEFA Champions League 2007/08, quando il Liverpool ha vinto con un 3-0 complessivo.

• Le reti nel finale di Dirk Kuyt (85') e Steven Gerrard (90') hanno regalato ai Reds un 2-0 ad Anfield il 19 febbraio 2008, mentre il gol di Fernando Torres ha deciso la gara di ritorno a San Siro dell'11 marzo.

• Il Liverpool è poi uscito in semifinale con un 4-3 complessivo contro il Chelsea.

• In semifinale di Coppa dei Campioni 1964/65, l'Inter ha ribaltato la sconfitta dell'andata contro il Liverpool e ha poi vinto il torneo. Dopo un gol di Roger Hunt al 4' ad Anfield, Sandro Mazzola ha pareggiato al 10', ma Ian Callaghan (34') e Ian St. John (75') hanno regalato la vittoria ai padroni di casa.

• Al ritorno, i nerazzurri hanno portato il risultato complessivo in parità grazie a Mario Corso (8') e Joaquín Peiró (9'), mentre Giancinto Facchetti ha firmato il gol decisivo al quarto d'ora della ripresa.

• L'Inter ha poi battuto il Benfica 1-0 in finale, sempre a San Siro, aggiudicandosi la sua seconda Coppa dei Campioni.

Lo splendido e potente gol al volo di Džeko con l'Inter

Statistiche

Inter

• L'Inter ha totalizzato un solo punto nelle prime due partite del Gruppo D, perdendo 1-0 in casa contro il Real Madrid alla prima giornata, ma il doppio 3-1 contro lo Sheriff e il 2-0 sullo Shakhtar Donetsk alla penultima giornata le ha permesso di qualificarsi nonostante la sconfitta finale per 2-0 a Madrid.

• Malgrado le vittorie contro lo Sheriff alla terza e alla quarta giornata e contro lo Shakhtar alla quinta , l'Inter ha vinto solo sei delle ultime 22 partite di UEFA Champions League (P7 S9).

• Le vittorie contro Sheriff e Shakhtar a San Siro sono due delle tre conquistate dall'Inter nelle ultime 11 gare casalinghe di UEFA Champions League (P5 S3); l'altra è stata quella per 2-0 contro il Borussia Dortmund alla terza giornata del 2019/20. Il successo contro lo Sheriff ha interrotto una striscia di cinque partite senza vittorie in casa (P2 S3).

• L'Inter è l'ultima italiana ad aver vinto la UEFA Champions League, nel 2010. È stato il suo terzo trionfo in Coppa dei Campioni e il primo dopo 45 anni.

• Il bilancio dell'Inter agli ottavi di finale è V4 S4, con quattro eliminazioni nelle ultime sei partecipazioni.

• Contando questa edizione, l'Inter ha partecipato per la 15esima volta alla fase a gironi, nonché per la quarta consecutiva dopo aver mancato la qualificazione per sei anni (dal 2011/12 al 2018/19).

• Le ultime tre partecipazioni dell'Inter in UEFA Champions League si sono concluse alla fase a gironi. L'ultimo passaggio del turno risaliva al 2011/12, quando è stata battuta dal Marsiglia agli ottavi ai gol in trasferta (0-1 t, 2-1 c). La scorsa stagione, l'undici di Conte ha vinto una sola partita su sei ed è arrivato quarto nel Gruppo B con sei punti.

• I nerazzurri si sono riscattati dall'uscita precoce dall'Europa vincendo il campionato con 12 punti di distacco sull'AC Milan; l'Inter si è aggiudicata lo Scudetto per la prima volta dopo 11 anni e per la 19esima in totale.

• Conte ha lasciato l'Inter in estate ed è stato sostituito da Simone Inzaghi, che aveva condotto la Lazio agli ottavi di finale di UEFA Champions League 2020/21.



• Questa è la prima partita dell'Inter contro un club inglese dalla fase a gironi 2018/19, quando ha battuto il Tottenham 2-1 in casa e ha perso 1-0 a Londra.

• Dunque, l'Inter ha collezionato la quinta vittoria casalinga consecutiva contro le squadre inglesi. In totale ha vinto 11 gare interne su 16 contro le formazioni di Premier League (P3 S2).

• L'ultima sfida a eliminazione diretta dell'Inter contro una squadra inglese risale agli ottavi di UEFA Europa League 2012/13, quando ha perso per i gol in trasferta contro il Tottenham (0-3 t, 4-1 c t). Il bilancio complessivo dei nerazzurri nei confronti a eliminazione diretta contro le formazioni inglesi è dunque V6 S5.

Highlights: Milan - Liverpool 1-2 

Liverpool

• I Reds giocano la loro seconda partita consecutiva a San Siro dopo quella vinta 2-1 contro il Milan alla sesta giornata. Il Liverpool aveva esordito con una vittoria per 3-2 in casa contro i rossoneri prima di battere Porto (5-1 t, 2-0 c) e Atlético de Madrid (3-2 t, 2-0 c).

• Il Liverpool è una delle tre squadre che hanno vinto tutte e sei le partite del girone insieme ad Ajax (Gruppo C) e Bayern München (E). La altre squadre che ci erano riuscite in precedenza sono Milan (1992/93), Paris Saint-Germain (1994/95), Spartak Moskva (1995/96), Barcellona (2002/03), Real Madrid (2011/12, 2014/15) e Bayern (2019/20), ma solo quest'ultima ha poi alzato il trofeo.

• Il Liverpool ha partecipato alla fase a gironi di UEFA Champions League per la 14ª volta e non l'ha superata in sole tre occasioni.

• I Reds hanno partecipato per la quinta volta consecutiva alla fase a gironi, sempre con Jürgen Klopp. Battuti in finale dal Real Madrid nel 2017/18, hanno conquistato la sesta Coppa dei Campioni l'anno successivo battendo il Tottenham per 2-0.

• Le ultime due UEFA Champions League disputate dal Liverpool si sono concluse con l'eliminazione contro una squadra di Madrid. Detronizzata dall'Atlético agli ottavi del 2019/20 (0-1 t, 2-3 c dts), la squadra inglese è uscita contro il Real Madrid ai quarti della scorsa edizione (1-3 t, 0-0 c).

• La formazione allenata da Klopp aveva concluso il Gruppo D al primo posto con 13 punti davanti ad Atalanta, Ajax e Midtjylland e ha eliminato il Lipsia con un doppio 2-0 agli ottavi (giocando sempre a Budapest).

• Il Liverpool è agli ottavi di finale per la quinta stagione consecutiva e la decima in assoluto, con un bilancio di V7 S2. Entrambe le eliminazioni sono arrivate da campione in carica, contro il Benfica nel 2005/06 (0-1 t, 0-2 c) e l'Atlético due stagioni fa.

• Campione d'Inghilterra per la 19ª volta nel 2019/20 (primo titolo dal 1990), il Liverpool è arrivato terzo in Premier League 2020/21.

• Il Liverpool ha vinto nove delle ultime 12 trasferte di UEFA Champions League (P1 S2).

• La vittoria per 5-0 della passata stagione in casa dell'Atalanta ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive in Italia, anche se i Reds hanno perso solo quattro delle ultime 12 trasferte e vinto cinque volte.

• Il bilancio complessivo del Liverpool nelle sfide a eliminazione diretta contro le squadre italiane è di cinque passaggi del turno e due eliminazioni. I Reds hanno vinto le ultime quattro, la più recente delle quali contro la Roma nelle semifinali di UEFA Champions League 2017/18 (5-2 c, 2-4 t).

• Il Liverpool ha affrontato una squadra italiana in quattro finali di Coppa dei Campioni, vincendone due (contro la Roma nel 1984 e il Milan nel 2005) e perdendone due (contro la Juventus nel 1995 e il Milan nel 2007).

Guarda la splendida azione del Liverpool capitalizzata da Salah

Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato in Italia:

Alisson Becker (Roma 2016-18)

Mohamed Salah (Fiorentina 2015 prestito, Roma 2015-17)

• Salah ha affrontato l'Inter cinque volte quando giocava in Italia, vincendo tre volte e segnando il gol dell'1-0 per la Fiorentina a San Siro nel 2014/15.

• Thiago Alcántara è nato in Italia nel 1991 mentre suo padre Mazinho giocava nel Lecce.

• Hanno giocato in Inghilterra:

Alexis Sánchez (Arsenal 2014–18, Manchester United 2018–19)

Edin Džeko (Manchester City 2011–15)

Aleksandar Kolarov (Manchester City 2010-17)

Andrea Ranocchia (Hull City 2017 prestito)

Matteo Darmian (Manchester United 2015-19)

• Kolarov ha vinto due Premier League, una FA Cup e due Coppe di Lega in Inghilterra. Il suo bilancio contro il Liverpool è V1 P3 S6.

• Sánchez ha affrontato il Liverpool nove volte in Inghilterra, vincendo due volte (P4 S3) e segnando due gol.

• Džeko ha segnato tre gol in 11 partite contro il Liverpool fra tutte le competizioni, realizzandone altri due con la Roma nelle semifinali di UEFA Champions League 2017/18.

• Compagni di nazionale:

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Virgil van Dijk (Olanda)

• Con la Spagna, Thiago ha trasformato un rigore contro l'Italia, che schierava Nicolò Barella, nella semifinale di UEFA EURO 2020 il 6 luglio 2021. Gli azzurri hanno battuto l'Inghilterra in finale, con Jordan Henderson subentrato quando Barella era già stato sostituito.

• Hanno giocato insieme:

Edin Džeko e Alisson Becker (Roma 2016–18)

Aleksandar Kolarov e Alisson Becker (Roma 2017/18)

Alexis Sánchez e Thiago Alcántara (Barcellona 2011–13)

Ivan Perišić e Thiago Alcántara (Bayern Monaco 2019/20)

Aleksandrar Kolarov e James Milner (Manchester City 2010-15)

Edin Džeko e James Milner (Manchester City 2011–15)

Alexis Sánchez e Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal 2014–17)

Andrea Ranocchia e Andrew Robertson (Hull City 2017)

• Cláudio Taffarel, allenatore dei portieri del Liverpool, ha giocato in Italia con Parma (1990–93, 2001–03) e Reggiana (1993/94).