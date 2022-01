Villarreal - Juventus: storia della partita, precedenti e statistiche

Il Villarreal torna agli ottavi di finale dopo 13 anni e affronta la Juventus, impegnata a questo turno per l'ottava stagione consecutiva.

• Mentre la formazione spagnola è alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League solo per la terza volta, i bianconeri vi hanno partecipato in altre 17 occasioni.

• La Juve è arrivata prima nel Gruppo H scavalcando il Chelsea sul filo di lana alla sesta giornata. Anche il Villarreal ha dovuto aspettare l'ultima giornata, arrivando secondo nel Gruppo F davanti all'Atalanta grazie a un 3-2 contro i bergamaschi.

• Si tratta della prima sfida assoluta tra le due squadre, nonché dell'unico ottavo di finale tra due formazioni che non si sono mai affrontate.

Highlights: Atalanta - Villarreal 2-3 



Statistiche

Villarreal

• La squadra spagnola ha totalizzato 10 punti nella fase a gironi. È arrivata a una lunghezza dal Manchester United, vincitore per 2-1 in casa e 2-0 in trasferta dopo la sconfitta nella scorsa finale di UEFA Europa League.

• Il Villarreal ha totalizzato solo quattro punti in casa, pareggiando 2-2 contro l'Atalanta alla prima giornata e battendo lo Young Boys per 2-0 prima di perdere contro lo United.

• Settimo classificato in Liga nel 2020/21, il Villarreal ha vinto la UEFA Europa League e partecipa per la quarta volta alla UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale), la prima dal 2011/12.

• La partecipazione più recente è stata anche la meno fortunata. Il Villarreal ha infatti perso tutte e sei le partite, arrivando ultimo in un girone che comprendeva Bayern München, Napoli e Manchester City.

• Il sottomarino giallo partecipa per la terza volta alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Semifinalista all'esordio nel 2005/06, è approdato ai quarti tre anni dopo ed è sempre stato eliminato dall'Arsenal.

• Nel 2020/21, il Villarreal di Unai Emery era arrivato primo nel Gruppo I di UEFA Europa League davanti a Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor e Qarabağ, raggiungendo i sedicesimi per l'ottava volta, quindi ha eliminato Salzburg (2-0 t, 2-1 c) e Dynamo Kyiv (2-0 t, 2-0 c). Ai quarti ha vinto entrambe le partite contro la Dinamo Zagreb (1-0 t, 2-1 c), mentre in semifinale ha eliminato l'Arsenal, precedentemente allenato da Emery (2-1 c, 0-0 t). Quindi, ha battuto il Manchester United in finale a Danzica per 11-10 ai rigori dopo un 1-1. Il sottomarino giallo è rimasto imbattuto in Europa nel 2020/21, con 11 vittorie e tre pareggi.

• Quella contro lo United è stata la prima finale europea vinta dal Villarreal, che però se ne era aggiudicate due di Coppa UEFA Intertoto (2003, 2004) ed era stato battuto in finale nel 2002.

• L'11 agosto a Belfast, il Villarreal è stato battuto 6-5 ai rigori dal Chelsea (detentore della UEFA Champions League) in Supercoppa UEFA dopo l'1-1 dei supplementari.

• Conteggiando quel risultato come pareggio, la sconfitta per 2-1 in casa dello United alla seconda giornata ha interrotto una striscia di 26 partite senza sconfitte contro avversarie non spagnole in Europa (V16 P10) dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Lyon al ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League 2017/18.

• La vittoria contro lo Young Boys alla quarta giornata ha interrotto una striscia di sette partite casalinghe senza vittorie del Villarreal in UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale, P4 S3). Nella scorsa UEFA Europa League ha vinto sei gare interne su sei, quindi è rimasto imbattuto davanti al suo pubblico per un totale di otto gare (V7 P1) prima di arrendersi allo United alla quinta giornata.

• Il Villarreal ha superato due volte su due gli ottavi di UEFA Champions League, contro i Rangers nel 2005/06 (2-2 t, 1-1 c, vittoria ai gol in trasferta) e il Panathinaikos nel 2008/09 (1-1 c, 2-1 t); dunque, entrambe le gare casalinghe che ha disputato in questo turno sono finite 1-1.

• Il 3-2 sul campo dell'Atalanta alla sesta giornata è stato appena il secondo successo esterno del Villarreal contro le squadre italiane (P4 S5). Arnaut Danjuma ha segnato due gol e ha suggellato il secondo posto nel Gruppo F.

• Danjuma è andato a segno anche nel 2-2 tra Villarreal e Atalanta alla prima giornata, prima sfida contro una squadra italiana dopo la sconfitta ai sedicesimi di UEFA Europa League 2016/17 contro la Roma (0-4 c, 1-0 t).

• La sconfitta contro la Roma ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive nella fase a eliminazione diretta contro le squadre italiane. Il 4-0 della Roma a Villarreal è stato la prima gara a eliminazione diretta contro una formazione di Serie A non vinta dalla squadra spagnola, con cinque clean sheet in sei partite.

Highlights: Juventus - Zenit 4-2 

Juventus

• La Juve ha vinto cinque partite su sei nel Gruppo H, ad eccezione della gara persa 4-0 contro il Chelsea alla quinta giornata. I bianconeri avevano battuto i campioni in carica per 1-0 a Torino alla seconda giornata ma erano secondi nel girone in virtù dei gol segnati negli scontri diretti. Alla sesta giornata, però, hanno vinto 1-0 in casa contro il Malmö, mentre il Chelsea è stato raggiunto sul pareggio nel finale dallo Zenit e si è fatto scavalcare.

• Le altre due partite esterne della Juve nella fase a gironi si sono concluse con le vittorie contro Malmö (3-0) e Zenit (1-0).

• Nella passata fase a gironi, la squadra di Andrea Pirlo aveva vinto cinque partite su sei. Per la seconda stagione consecutiva, tuttavia, è uscita per i gol in trasferta agli ottavi arrendendosi al Porto (1-2 t, 3-2 c dts).

• Il record della Juve di nove scudetti consecutivi è stato interrotto dall'Inter nella passata stagione.

• Pirlo è stato sostituito in estate da Massimiliano Allegri, che aveva condotto il club in finale di UEFA Champions League nel 2015 e 2017 nel suo primo periodo in panchina (2014-2019).

• Perdendo 4-0 contro il Chelsea, la Juve è stata battuta per la prima volta di quattro gol in UEFA Champions League. Si tratta della sua sconfitta più ampia dopo il 4-0 contro il Celta Vigo al ritorno degli ottavi di Coppa UEFA 1999/2000. È stata anche la sconfitta più ampia della Juve in Coppa dei Campioni dal 7-0 contro il Wiener SC al ritorno del turno preliminare 1958/59, prima partita assoluta dei bianconeri nella competizione.

• Tuttavia, la Juve ha vinto sette volte nelle ultime 10 trasferte europee (S3).

• La Juventus è agli ottavi di UEFA Champions League per la 13ª volta (V7 S5); nelle ultime due occasioni è uscita per i gol in trasferta, arrendendosi al Lione nel 2019/20 (0-1 t, 2-1 c) e quindi al Porto dopo le tre qualificazioni precedenti.

• Le ultime partite tra la Juventus e una squadra spagnola risalgono alla scorsa fase a gironi, con una sconfitta casalinga per 2-0 contro il Barcellona alla seconda giornata e un successo esterno per 3-0 alla sesta. Weston McKennie ha segnato il secondo gol della vittoria che ha permesso ai bianconeri di scavalcare i blaugrana nella classifica finale.

• La Juve ha così collezionato la sesta vittoria nelle ultime nove partite contro le squadre spagnole, in casa e fuori (P1 S2), ma appena la quarta nelle ultime 12 gare esterne (P3 S5). Il suo bilancio complessivo in Spagna è V7 P7 S17.

• La Juventus ha passato il turno 10 volte su 17 contro le squadre spagnole, compresa l'ultima agli ottavi di UEFA Champions League 2018/19: dopo una sconfitta esterna per 2-0 contro l'Atlético de Madrid, ha vinto 3-0 a Torino.

Messi, Hulk, Tévez e altri: i grandi gol degli ottavi di finale



Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato in Spagna:

Álvaro Morata (Real Madrid 2008–14, 2016/17), Atlético de Madrid (2019–20)

Arthur (Barcelona 2018–20)

Danilo (Real Madrid 2015–17)

• Morata ha segnato un gol nelle tre gare disputate contro il Villarreal con Real Madrid (V1 P2) e Atlético (V2 P1).

• Arthur ha segnato il gol della vittoria del Barcellona nel 2-1 in Liga contro il Villarreal il 24 settembre 2019.

• Emery ha allenato Adrien Rabiot (Paris Saint Germain 2016–18) e Aaron Ramsey (Arsenal 2018/19).

• Ha giocato in Italia:

Raúl Albiol (Napoli 2013–19)

• Il bilancio di Albiol contro la Juve con la maglia del Napoli è stato di V4 P1 S7.

• Gerard Moreno ha trasformatore un rigore per la Spagna contro l'Italia nella semifinale di UEFA EURO 2020 del 6 luglio 2021. Anche Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi sono andati a segno, mentre Manuel Locatelli (Italia) e Morata (Spagna) hanno sbagliato dal dischetto. I gol dell'1-1 nei tempi regolamentari erano stati segnati da Federico Chiesa e Morata. In campo c'era anche Giorgio Chiellini.

• Hanno giocato insieme:

Francis Coquelin e Wojciech Szczęsny (Arsenal 2011–15)

Serge Aurier e Adrien Rabiot (Paris Saint Germain 2014–17)

• Compagni di nazionale:

Gerard Moreno, Pau Torres, Raúl Albiol, Yeremi Pino e Álvaro Morata (Spagna)

Juan Foyth e Paulo Dybala (Argentina)

Arnaut Danjuma e Matthijs de Ligt (Olanda)