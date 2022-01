Coppa del Mondo per Club: il Chelsea potrebbe diventare l'ottava europea ad aggiudicarsi il titolo

Il Chelsea, campione in carica della UEFA Champions League, a febbraio giocherà il suo secondo Mondiale FIFA per club. La squadra di Thomas Tuchel proverà a diventare l'ottava europea diversa a vincere la competizione, nonché la nona consecutiva.

Come si è qualificato il Chelsea al Mondiale per club?

Kai Havertz ha segnato l'unico gol che ha deciso la finale di UEFA Champions League della passata stagione contro i connazionali del Manchester City, quando il Chelsea è stato incoronato campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. I campioni in carica della UEFA Champions League affronteranno nella Coppa del Mondo FIFA per Club i vincitori delle corrispondenti competizioni dell'Asia, Africa, Nord e Centro America, Caraibi e Sud America, nonché una squadra in rappresentanza della Confederazione dell'Oceania e i campioni nazionali della nazione ospitante, ovvero gli Emirati Arabi Uniti.