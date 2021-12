adidas svela il pallone ufficiale della finale 2022 di UEFA Champions League

adidas ha presentato il pallone ufficiale della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2021/22, con un design ispirato alle 'notti bianche' estive della sede della finale, San Pietroburgo.

Tra maggio e luglio, il sole non tramonta nella 'capitale del nord' della Russia, ma se le stelle saranno invisibili il 28 maggio - la notte della finale alla Gazprom Arena -, saranno invece protagoniste in campo mentre le due squadre finaliste si sfidano per aggiudicarsi il più premio più prestigioso del calcio mondiale per club.

Il pallone della Champions Champions League negli anni

Il nuovo pallone sarà utilizzato per il resto della stagione di UEFA Champions League, e presenta una costruzione termosaldata, un solido materiale di superficie in PU, una carcassa a rombo e un'anima in butile di alta qualità.

adidas è partner UEFA da diversi decenni ed è sponsor di UEFA EURO 2024, che si terrà in Germania, e di tutte le competizioni calcistiche femminili UEFA dal 2021-25.