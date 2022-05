UEFA Champions League: scontri diretti

UEFA.com stila il bilancio degli scontri diretti tra le squadre ancora in gara in UEFA Champions League. Vengono elencate solo le competizioni UEFA per club.

*Partite di Champions League/Coppa dei Campioni se non indicato diversamente.

Le semifinali Inghilterra-Spagna di Champions League

Finale

Manchester City G2 V2 P0 S0 GF5 GS1

04/04/2018 Liverpool - Man. City 3-0 (quarti di finale)

10/04/2018 Man. City - Liverpool 1-2 (quarti di finale)

Real Madrid G8 V3 P1 S4 GF8 GS10

27/05/1981 Liverpool - Real Madrid 1-0 (finale)

25/02/2009 Real Madrid - Liverpool 0-1 (ottavi di finale)

10/03/2009 Liverpool - Real Madrid 4-0 (ottavi di finale)

22/10/2014 Liverpool - Real Madrid 0-3 (fase a gironi)

04/11/2014 Real Madrid - Liverpool 1-0 (fase a gironi)

26/05/2018 Real Madrid - Liverpool 3-1 (finale)

06/04/2021 Real Madrid - Liverpool 3-1 (quarti di finale)

14/04/2021 Liverpool - Real Madrid 0-0 (quarti di finale)

Semifinale

Real Madrid G6 V2 P2 S2 GF7 GS7

18/09/2012 Real Madrid - Man. City 3-2 (fase a gironi)

21/11/2012 Man. City - Real Madrid 1-1 (fase a gironi)

26/04/2016 Man. City - Real Madrid 0-0 (semifinale)

04/05/2016 Real Madrid - Man. City 1-0 (semifinale)

26/02/2020 Real Madrid - Man. City 1-2 (ottavi di finale)

07/08/2020 Man. City - Real Madrid 2-1 (ottavi di finale)

26/04/2022 Man. City - Real Madrid 4-3 (semifinale)

Finale

Liverpool G2 V0 P0 S2 GF1 GS5

Man. City - Real Madrid: i precedenti

Semifinale

Manchester City G7 V2 P2 S3 GF10 GS11

Finale

Liverpool G8 V4 P1 S3 GF10 GS8

