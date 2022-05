Finale di UEFA Champions League: i precedenti tra Liverpool e Real Madrid

Liverpool e Real Madrid hanno vinto 19 Coppe dei Campioni in totale, ma quante volte si sono affrontate nella massima competizione per club e qual è il bilancio? Per i fan di Karim Benzema potrebbe essere una bella notizia.

I precedenti 8 confronti diretti

3 vittorie del Liverpool (8 gol)

4 vittorie del Real Madrid (10 gol)

1 Pareggio

Le finali vinte dal Liverpool

Finale, 27/05/1981

A Parigi, il terzino Alan Kennedy segna il gol della vittoria all'81' e Bob Paisley diventa il primo allenatore a vincere tre titoli con un solo club. "Il ritorno a casa è stato incredibile", racconta Kennedy. "La città era completamente rossa e blu, perché anche i tifosi dell'Everton erano venuti ad applaudirci".

Andata ottavi, 25/02/2009

Yossi Benayoun svetta di testa su una punizione di Fábio Aurélio e trafigge Iker Casillas all'82', regalando ai Reds un'improbabile vittoria. "Il risultato perfetto", commenta l'israeliano. "Porta inviolata e gol in trasferta".

Ritorno ottavi, 10/03/2009

Steven Gerrard conduce lo spettacolo ad Anfield segnando un gol per tempo dopo la rete in avvio di Fernando Torres, mentre Andrea Dossena completa l'opera nel finale. "Il Liverpool è stato troppo forte", afferma il tecnico del Real Madrid, Juande Ramos.

Fase a gironi, 22/10/2014



La prima vittoria del Madrid in questa sfida è facile e arriva grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e di un certo Benzema (2) nel primo tempo. Il Liverpool ringrazia Simon Mignolet per aver limitato i danni.

Fase a gironi, 04/11/2014



Benzema segna di nuovo nel primo tempo e i campioni in carica prenotano un posto agli ottavi con due partite di anticipo. Il Liverpool, che deve ancora molto a Mignolet, finirà terzo dietro il Basilea.

Highlights finale 2018: Real Madrid - Liverpool 3-1

Finale, 26/05/2018



A Kiev, il subentrato Gareth Bale segna due gol, di cui uno con una spettacolare sforbiciata che contende la palma del più bello di sempre a quello di Zinédine Zidane nel 2002. Nel primo tempo, Benzema (e chi se no?) aveva aperto le marcature prima del pareggio di Sadio Mané per il Liverpool, privo di Mohamed Salah per un infortunio a inizio gara. "Non sapremo mai cosa sarebbe successo se fosse rimasto in campo", commenta Jürgen Klopp.

Andata quarti di finale, 06/04/2021

Vinícius Júnior e Marco Asensio segnano prima dell'intervallo e portano il Real Madrid sulla strada giusta per le semifinali, poi Salah accorcia (con "il loro unico tiro del secondo tempo", secondo Zidane) e Vinícius ripristina i due gol di vantaggio. "Non meritavamo niente", ammette Andrew Robertson a fine gara.

Ritorno quarti di finale, 14/04/2021

Il Real Madrid dà una lezione di difesa ad Anfield, mentre sul fronte opposto Benzema colpisce un palo in contropiede. "Non ci siamo riposati sugli allori e alla fine è stato decisivo", commenta l'ottimo Casemiro.