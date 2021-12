Champions League: chi ha già vinto il girone?

Mancano 90 minuti al termine della fase a gironi di UEFA Champions League e i posti ancora in palio per gli ottavi di finale sono cinque.

Le squadre ad aver staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta della competizione sono pertanto 11, ma quali di queste sono già matematicamente certe del primo posto nel proprio girone?

Vincere il raggruppamento significa giocare in casa la gara di ritorno degli ottavi di finale ed evitare le altre 'teste di serie' mentre il torneo sta per entrare nella fase ad eliminazione diretta, in cui anche il minimo dettaglio può fare la differenza.

Ecco le squadre già certe del primo posto:

Highlights: Inter - Shakhtar Donetsk 2-0

Ajax (NED)

Bayern (GER)

Liverpool (ENG)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Per quanto riguarda le italiane, al momento risultano qualificate agli ottavi di finale Inter e Juventus. Per centrare il primo posto nel Gruppo D, i Nerazzurri dovranno battere il Real Madrid al Santiago Bérnabeu domani, mentre i Bianconeri (Gruppo H) dovranno ottenere un risultato migliore di quello del Chelsea.

Squadre qualificate ma non ancora certe della propria posizione finale:

Highlights: Juventus 4-2 Zenit

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Juventus (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA) (sicuramente secondo)

Real Madrid (ESP)

Sporting CP (POR) (sicuramente secondo)

Milan e Atalanta possono ancora ambire alla qualificazione agli ottavi, ma non al primo posto nei rispettivi gironi. Questo significa che, se accederanno alla fase ad eliminazione diretta del torneo, lo faranno da seconde classificate e disputeranno la gara di ritorno degli ottavi in trasferta.

A partire dall'inizio della stagione in corso, la regola dei gol in trasferta è stata abolita.

Il sorteggio per gli ottavi di finale si terrà lunedì 13 dicembre alle 12: leggi tutte le informazioni.