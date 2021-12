UEFA Champions League: cosa guardare mercoledì

Mercoledì, otto squadre lottano per gli ultimi quattro posti disponibili agli ottavi di finale di UEFA Champions League: come sempre, non mancheranno i colpi di scena al termine della fase a gironi.

Grandi gol alla sesta giornata negli anni

Mercoledì 8 dicembre

Gruppo E: Benfica - Dynamo Kyiv, Bayern - Barcelona

Gruppo F: Man. United - Young Boys, Atalanta - Villarreal

Gruppo G: Salzburg - Sevilla, Wolfsburg - LOSC

Gruppo H: Juventus - Malmö (18:45 CET), Zenit - Chelsea (18:45 CET)

Calci di inizio ore 21:00 CET se non diversamente indicato.

Cosa guardare

Highlights: Barcelona - Bayern 0-3

Xavi contro la storia

Per sapere quand'è stata l'ultima volta che il Barcellona non ha superato la fase a gironi, bisogna tornare al 2000/01, ma quest'anno il rischio eliminazione è più concreto che mai. In quella squadra c'era anche Xavi Hernández, che ai tempi aveva 20 anni. Il neo allenatore dei blaugrana sa che potrebbe servire una vittoria sul campo del Bayern se il Benfica dovesse battere la Dynamo Kyiv (ultima) nell'altra partita del Gruppo E.

Quattro contendenti nel Gruppo G

L'ultima volta che tutte e quattro le squadre di un girone di Champions League avevano la possibilità di arrivare ai quarti risale al 2009/10, quindi lo scenario del Gruppo G è decisamente raro. La soluzione, però, è semplice: LOSC e Salzburg, le squadre al vertice, devono semplicemente evitare la sconfitta, mentre Sevilla e Wolfsburg devono assolutamente vincere per andare al prossimo turno.

Highlights: Villarreal - Atalanta 2-2

Atalanta: o la va o la spacca

Ormai, l'Atalanta è abituata alle chiusure col brivido. Due anni fa, dopo aver perso le prime tre partite e pareggiato la quarta, ha centrato una rocambolesca qualificazione vincendo le ultime due gare del girone. Stavolta, tutto dipende dalla sfida contro il Villarreal nel Gruppo F: se vince, la Dea passa il turno, altrimenti si qualificherà il sottomarino giallo. "Non possiamo avere pensieri negativi - ha commentato il tecnico Gian Piero Gasperini -. Sarà una gara spettacolare".

E poi?

• Le otto vincitrici dei gironi saranno abbinate alle otto seconde al sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League, che si svolgerà presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera) lunedì 13 dicembre. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming dalle ore 12:00 CET.

Martedì 7 dicembre

Gruppo A: Paris - Club Brugge 4-1, Leipzig - Man. City 2-1

Gruppo B: Porto - Atlético de Madrid 1-3, AC Milan - Liverpool 1-2

Gruppo C: Dortmund - Beşiktaş 5-0, Ajax - Sporting CP 4-2

Gruppo D: Real Madrid - Inter 2-0, Shakhtar Donetsk - Sheriff 1-1

Date

La finale si gioca a San Pietroburgo UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio ottavi di finale

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

5/6 e 12/13 aprile: quarti di finale

26/27 aprile e 3/4 maggio: semifinali

28 Maggio: finale (Gazprom Arena, San Pietroburgo, Russia)