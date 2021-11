Inter, City, Paris, Real Madrid e Sporting volano agli ottavi

Il Manchester City si aggiudica la sfida più attesa della serata contro il Paris, ma entrambe le squadre raggiungono gli ottavi di UEFA Champions League. A loro si uniscono Inter, Real Madrid e Sporting CP, che lasciano cinque posti disponibili per la qualificazione alla sesta giornata.

UEFA.com passa in rassegna tutte le partite del mercoledì della quinta giornata.

Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto. Gli highlights sono disponibili dalla mezzanotte.

Chi è qualificato agli ottavi di finale? Ajax (NED)

Bayern (GER)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Juventus (ITA)

Liverpool (ENG)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP)

Sporting CP (POR)

Gruppo A

Un gol al 76' del subentrato Gabriel Jesus blinda il primo posto del City nel Gruppo A, mentre il Paris si qualifica come seconda. Dopo un sostanziale dominio nel primo tempo, al 5' della ripresa la squadra inglese viene colta di sorpresa da un bello scambio tra Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, che culmina con il colpo di testa vincente dell'attaccante francese (alla 50ª presenza in UEFA Champions League). Raheem Sterling firma il pareggio dei padroni di casa, poi Neymar spreca un'occasione d'oro e 2' dopo Jesus sigla il gol della vittoria.

7/12: Paris - Club Brugge, Leipzig - Man. City

Privi di diversi giocatori per la trasferta in Belgio, gli ospiti dominano comunque fin dall'inizio e mancano due occasioni per andare in vantaggio, ma Christopher Nkunku è più preciso e firma la sesta rete personale nella fase a gironi.

Emil Forsberg raddoppia dal dischetto, mentre André Silva porta il risultato sul 3-0 con un perentorio colpo di testa e Forsberg segna il quarto gol dell'incontro dalla corta distanza. Gli ospiti coronano la loro vittoria più ampia di sempre in Europa, che li porta al terzo posto nel Gruppo A, con un'altra rete di Nkunku negli ultimi secondi di gioco.

7/12: Paris - Club Brugge, Leipzig - Man. City

Gruppo B

Con due splendidi gol nel secondo tempo, il Liverpool centra la quinta vittoria su cinque nel Gruppo B. Il Porto si procura le migliori occasioni del primo tempo e ne spreca una clamorosa con Otávio.

Il Liverpool alza la testa a inizio ripresa grazie a un bel gol di Thiago Alcántara. Quindi, Mohamed Salah fissa il risultato con una pregevole rete su azione personale. In virtù del successo del Milan contro l'Atlético, ora il Porto ha il destino nelle proprie mani.

7/12: Porto - Atlético, AC Milan - Liverpool

Il Milan resta in corsa per un posto agli ottavi grazie a una rete a 3' dalla fine di Messias Junior, all'esordio in Champions League. Per i rossoneri si tratta anche della prima vittoria in questa edizione.

Grazie al colpo di testa vincente del brasiliano su cross di Franck Kessié, i rossoneri abbandonano l'ultimo posto nel Gruppo G – cedendolo all'Atlético – e si portano a una sola lunghezza dal Porto a una gara dalla fine.

7/12: Porto - Atlético, AC Milan - Liverpool

Gruppo C

Lo Sporting conquista un posto agli ottavi grazie a una vittoria inspirata da Pedro Gonçalves contro un Dortmund ridotto in 10 uomini. Gli ospiti controllano il possesso palla ma pagano i momenti di distrazione, soprattutto quando Pedro Gonçalves ha lo spazio e il tempo per aprire le marcature. Prima dell'intervallo, il giocatore firma la sua seconda doppietta consecutiva in Champions League con una pregevole conclusione.

Le speranze di qualificazione del Dortmund crollano nel finale, quando Emre Can viene espulso e Pedro Porro firma il 3-0 in ribattuta dopo un rigore sbagliato da Gonçalves. L'unica consolazione è il gol di Donyell Malen nel recupero.

7/12: Dortmund - Beşiktaş, Ajax - Sporting CP

Una doppietta del subentrato Sébastien Haller regala all'Ajax una vittoria in rimonta e il primo posto matematico nel Gruppo C. L'attaccante entra in campo nell'intervallo, quando la sua squadra è in svantaggio per un gol di Rachid Ghezzal al 22', e impiega solo nove minuti per portare il risultato in parità, toccando in rete da sotto porta su assist dell'altruista Nicolás Tagliafico. A 21' dalla fine sigla anche il raddoppio, permettendo ai lancieri di proseguire a punteggio pieno.

7/12: Dortmund - Beşiktaş, Ajax - Sporting CP

Gruppo D

Le merengues resistono al forcing iniziale dello Sheriff, temendo un altro risultato come quello di settembre, e trovano la qualificazione agli ottavi con una giornata di anticipo.

Un calcio di punizione di David Alaba con deviazione e un bel gol di Toni Kroos portano gli ospiti sul 2-0 prima dell'intervallo, mentre Karim Benzema aggiunge il terzo gol a inizio ripresa e corona un'ottima prestazione dell'undici di Carlo Ancelotti.

7/12: Real Madrid - Inter, Shakhtar - Sheriff

L'Inter torna agli ottavi di finale dopo 10 anni grazie a una doppietta di Edin Džeko nel secondo tempo. I nerazzurri dominano nella prima frazione di gioco ma non concretizzano. Poco dopo il quarto d'ora della ripresa, però, Džeko insacca d'esperienza dal limite dell'area, mentre sei minuti dopo raddoppia e suggella un'importante vittoria.

7/12: Real Madrid - Inter, Shakhtar - Sheriff