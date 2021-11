Young Boys-Atalanta 3-3: Muriel decisivo, la Dea è ancora in corsa

L'Atalanta riacciuffa lo Young Boys al Wankdorf Stadium e resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League. Nella quinta giornata del Gruppo F, la Dea pareggia 3-3 e resta al terzo posto in classifica alle spalle di Manchester United e Villarreal, ma ancora davanti agli svizzeri: è una super punizione di Luis Muriel, appena entrato, a evitare il ko, dopo che la squadra di Gian Piero Gasperini era andata due volte avanti con Duván Zapata e José Luis Palomino.

Al settimo risultato utile consecutivo, i ragazzi di Gasperini hanno giocato la "solita" partita intensa e di carattere, contro un'avversaria che si è rivelata un osso duro e che su questo campo aveva già battuto il Manchester United. Ora la terza partecipazione consecutiva alla fase a eliminazione diretta passa per la sfida in casa contro il Villarreal, il prossimo 8 dicembre, da vincere a tutti i costi per raggiungere il traguardo.





L'attaccante colombiano Zapata aveva portato in vantaggio l'Atalanta in Svizzera dopo dieci minuti AFP via Getty Images

Dopo una chance per l'argentino Palomino, l'Atalanta sblocca il risultato al 10'. Zapata aggancia alla grande il cross dello svizzero Remo Freuler e con la sua girata non dà scampo a Guillaume Faivre, impietrito: per l'attaccante colombiano è il secondo gol nella competizione, il nono in stagione.

L'Atalanta rischia qualcosa e prima dell'intervallo è raggiunta: sull'angolo di Michel Aebischer, il colpo di testa dello statunitense Jordan Siebatcheu è vincente e non dà scampo all'argentino Juan Musso.

La ripresa si apre con Giuseppe Pezzella al posto di Davide Zappacosta, infortunato alla caviglia, e dopo sei minuti la squadra di Gasp torna avanti. Sugli sviluppi di un angolo, il croato Mario Pašalić pesca Palomino che con uno splendido sinistro dal limite dell'area supera ancora Faivre.

Musso toglie in un paio di occasioni le castagne dal fuoco ai suoi, ma a dieci minuti dalla fine lo Young Boys trova il gol del 2-2. I Nerazzurri si fanno sorprende su azione da rimessa laterale e Vincent Sierro, con un destro in diagonale da dentro l'area, trova l'angolino e infiamma Wankdorf Stadium.

Il finale di gara è vietato ai deboli di cuore. Un avventato retropassaggio di Marten de Roon regala un assist d'oro a Siebatcheu, che stavolta viene "ipnotizzato" da Musso. Ma la pressione degli svizzeri di David Wagner è premiata all'84', quando una splendida conclusione da fuori area di Silvan Hefti pesca l'incrocio dei pali e fa esplodere il pubblico di casa.

Sembra finita, ma l'Atalanta ha sette vite - e un super cuore - e Muriel, appena entrato al posto di Joakim Mæhle, trova l'angolino con una super punizione, il primo pallone toccato, che vale un prezioso 3-3.