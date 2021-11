Kylian Mbappé contro Lewandowski, Messi e Ronaldo

Se scenderà in campo contro il Manchester City alla quinta giornata, Kylian Mbappé collezionerà la 50ª presenza in UEFA Champions League.

L'attaccante del Paris Saint-Germain arriverà a 50 presenze (dalla fase a gironi alla finale) a 22 anni 339 giorni. Quali sono le sue statistiche rispetto a Robert Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo quando hanno raggiunto lo stesso traguardo?

Statistiche (dalla fase a gironi alla finale)

Esordio Primo gol Prima tripletta

50ª partita

Gol nelle prime 50 partite Kylian Mbappé Monaco - Leverkusen 1-1 (27/09/2016)

17 anni 282 giorni Quarta partita

Manchester City - Monaco 5-3 (21/02/2017)

18 anni 63 giorni

27ª partita

Club Brugge - Paris 0-5 (22/10/2019)

20 anni 285 giorni – (28) Robert Lewandowski Dortmund - Arsenal 1-1 (13/09/2011)

23 anni 23 giorni Terza partita

Olympiacos - Dortmund 3-1 (19/10/2011)

23 anni 59 giorni

17ª partita

Dortmund - Real Madrid 4-1 (24/04/2013)

24 anni 246 giorni Benfica - Bayern 2-2 (13/04/2016)

27 anni 236 giorni 31 Lionel Messi Shakhtar - Barcelona 2-0 (07/12/2004)

17 anni 166 giorni Quinta partita

Barcelona - Panathinaikos 5-0 (02/11/2005)

18 anni 131 giorni 42ª partita

Barcelona - Arsenal 4-1 (06/04/2010)

22 anni 290 giorni Barcelona - Rubin 2-0 (07/12/2010)

23 anni 166 giorni 31 Cristiano Ronaldo Stuttgart - Manchester United 2-1 (01/10/2003)

18 anni 238 giorni 28ª partita

Manchester United - Roma 7-1 (10/04/2007)

22 anni 64 giorni 83ª partita

Ajax - Real Madrid 1-4 (03/10/2012)

27 anni 241 giorni Manchester United - Arsenal 1-0 (29/04/2009)

24 anni 83 giorni 13

I punti principali

Mbappé diventa il giocatore più giovane a raggiungere i 25 gol in Champions League

• Mbappé ha esordito in UEFA Champions League a 17 anni e 282 giorni nel 2016 contro il Leverkusen, ma la sua prima partita europea è stata quella di Europa League contro il Tottenham del 10 dicembre 2015, dieci giorni prima del suo 17º compleanno.

• Mbappé ha segnato il primo gol nella competizione alla quarta presenza, dunque prima di Messi e Ronaldo, e ha firmato la prima tripletta a un'età molto più bassa rispetto ai due grandi campioni.

• Lewandowski ha segnato il primo gol e la prima tripletta in UEFA Champions League prima di Mbappé, Messi e Ronaldo, ma aveva molti più anni. Prima di esordire in UEFA Champions League, l'attaccante polacco aveva giocato 24 gare di Coppa UEFA e UEFA Europa League con il Lech Poznań e il Borussia Dortmund, segnando sette gol.

Guarda i gol di Mbappé in Champions League

• Ronaldo ha iniziato a giocare in UEFA Champions League più o meno alla stessa età di Mbappé e Messi ma non è andato a segno nelle prime 27 partite dalla fase a gironi alla finale (aveva segnato contro il Debrecen in una gara di qualificazione del 2005/06). La sua trasformazione da esterno a prima punta è avvenuta nell'ultimo periodo allo United.

• Lewandowski, Messi e Ronaldo sono diventati più prolifici dopo la 50ª presenza in UEFA Champions League. Lewandowski ha segnato 81 gol in 100 partite, realizzandone esattamente 50 nelle seconde 50 presenze. Le 102 presenze di Messi dopo la 50ª hanno fruttato 92 gol, mentre Ronaldo ne ha segnati 25 nelle 130 partite disputate dopo la 50ª.

Cosa avevano vinto quando hanno collezionato la 50ª presenza in UEFA Champions League?

Robert Lewandowski: 4 campionati, 2 coppe nazionali

Lionel Messi: 4 campionati, 1 coppa nazionale, 2 UEFA Champions League, 1 Pallone d'Oro FIFA

Cristiano Ronaldo: 2 campionati, 1 coppa nazionale, 1 UEFA Champions League, 1 Pallone d'Oro FIFA 

(Kylian Mbappé: 4 campionati, 4 coppe nazionali, 1 Coppa del Mondo FIFA, 1 UEFA Nations League)

Quali sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 50 presenze in UEFA Champions League?

Casillas: highlights della carriera

22 anni e 155 giorni: Iker Casillas (Real Madrid – nato il 20 maggio 1981, 50ª presenza contro il Partizan, 22 ottobre 2003)

22 anni e 331 giorni: Cesc Fàbregas (Arsenal – nato il 4 maggio 1987, 50ª presenza contro lo Standard Liège, 31 marzo 2010)

Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2021