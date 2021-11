Milan-Porto 1-1: primo punto per i Rossoneri

A San Siro, termina con un pareggio la sfida tra Milan e Porto. Ospiti avanti con Luis Díaz, nella ripresa l’autorete di Chancel Mbemba fissa il risultato sul definitivo 1-1. Dopo tre sconfitte di fila, arriva il primo punto in questa UEFA Champions League per i Rossoneri.

La pressione dei Dragoni è subito importante e viene premiata al 6’. Marko Grujić, schierato all’ultimo dopo il problema accusato nel riscaldamento da Matheus Uribe, ruba palla a Ismaël Bennacer e serve Luis Díaz, che non perdona e sblocca il match.

Gli ospiti insistono e vanno vicinissimi al 2-0: serve un grande riflesso di Ciprian Tătăruşanu per deviare in angolo l’ottimo colpo di testa di Grujić sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il serbo ci prende gusto e ci prova di nuovo di testa, ma Tătăruşanu si oppone ancora e salva i Rossoneri.

Al 33’ il primo squillo della formazione di Stefano Pioli, pericolosa con una bella conclusione a giro, dalla distanza, di Olivier Giroud, che costringe Diogo Costa a una parata molto complicata.

Il Milan, nella ripresa, riparte con maggiore convinzione, ma il Porto su palla inattiva è sempre pericoloso: al 55’, punizione di Sérgio Oliveira, sponda aerea di Pepe e colpo di testa di Evanilson sulla traversa.

Alexis Saelemaekers del Milan contende il pallone a Sergio Oliveira del Porto AC Milan via Getty Images

Scampato il pericolo, la squadra di Pioli agguanta il pareggio al 61’: Diogo Costa respinge un tentativo ravvicinato di Giroud, ma Pierre Kalulu si avventa sul pallone e mette in mezzo, trovando la deviazione e l’autorete di Mbemba.

La prestazione dei padroni di casa sale di livello, ma il Porto non rinuncia ad attaccare e sfiora il nuovo vantaggio con Mehdi Taremi, che, da ottima posizione, non trova lo specchio. Il Milan attacca a caccia del primo successo stagionale in UEFA Champions League, ma alla fine deve accontentarsi di un punto, il primo nel Girone B.