Atalanta-Man Utd 2-2: CR7 riacciuffa la Dea, pari a Bergamo

All’Atalanta non basta una grande prestazione per conquistare i tre punti e riprendersi la vetta del Gruppo F di UEFA Champions League. A Bergamo, infatti, la sfida con il Manchester United termina 2-2. Nerazzurri due volte in vantaggio, prima con Josip Iličić, poi con Duván Zapata, ma a rovinare la festa ci pensa Cristiano Ronaldo, a segno con una doppietta nei minuti di recupero delle due frazioni.



Al 5’ subito una chance per i Red Devils, che sfiorano il vantaggio con una conclusione di Scott McTominay deviata da José Luis Palomino: Juan Musso è spiazzato, ma la palla colpisce il palo. La Dea risponde al 12’ e, al primo affondo, sblocca il match: assist di Zapata e rasoterra di Iličić che passa sotto il corpo di David De Gea, tutt’altro che impeccabile, e termina la sua corsa in rete.



I padroni di casa vanno a un passo dal raddoppio con Zapata, che calcia con il mancino, trovando l’opposizione determinante di Eric Bailly. La formazione di Gian Piero Gasperini sembra in controllo, ma è punita all’inizio del recupero: splendida azione palla a terra dello United e gol di Ronaldo, che supera Musso e ristabilisce la parità.





L'esultanza dell'Atalanta dopo il gol del 2-1 di Zapata

L’Atalanta, al 56’, torna avanti con Zapata: lancio lungo di Palomino, al resto pensa il colombiano, che fa tutto alla perfezione, resistendo al ritorno di Harry Maguire e superando con freddezza De Gea (gol convalidato dopo la VAR review per un possibile fuorigioco).



Lo United alza la pressione e il baricentro, ma i Bergamaschi si difendono senza rischiare più di tanto, anzi. Le migliori iniziative sono proprio dei Nerazzurri, vicini al 3-1 con uno scatenato Zapata. Come nel primo tempo, però, l’Atalanta si fa beffare nel recupero: segna ancora Ronaldo, con un fantastico destro al volo che trafigge l’incolpevole Musso e regala il 2-2 ai suoi.