Risultati: le esultanze, gli assist, i gol e le rimonte più votati nella storia della UEFA Champions League

Con 30 Seasons of That #UCLFeeling, UEFA.com propone una serie di sondaggi per celebrare i momenti più indimenticabili nella storia della Champions League.

Nel corso della stagione 2021/22, la UEFA chiede ai tifosi di votare i momenti più memorabili da quando la UEFA Champions League ha preso il posto della Coppa dei Campioni nei primi anni '90. "30 Seasons of That #UCLFeeling" permette di votare di tutto: gol, esultanze memorabili, rimonte clamorose, numeri d'alta scuola e parate impossibili. I due momenti più votati nelle otto categorie si sfideranno testa a testa per contendersi il titolo.

Con ogni votazione, i tifosi hanno la possibilità di vincere premi incredibili, dai biglietti per le partite a cimeli in edizione limitata.

Finora erano da votare le esultanze, gli assist, i gol e le rimonte più memorabili. Quali sono i momenti (due per categoria) che si sono qualificati per la fase a eliminazione diretta? Ecco i risultati.

Il Miracolo di Istanbul

AC Milan - Liverpool 3-3 (dts, Liverpool vince 3-2 dcr), 25/05/2005, finale

30 Seasons of That #UCLFeeling, grandi rimonte: Liverpool - Milan

Paolo Maldini segna con un tiro al volo in torsione il gol più rapido di sempre in una finale di Coppa dei Campioni dopo appena un minuto di gioco. Il Milan sembra lanciato nella conquista della sua settima Coppa dei Campioni a fine primo tempo con la doppietta di Hernàn Crespo su assist di Andriy Shevchenko e Kaká. Tuttavia il Liverpool gioca sei minuti di fuoco tra il 54' e il 60', e pareggia con le reti di Steven Gerrard, Vladimír Šmicer e Xabi Alonso. Ai calci di rigore Jerzy Dudek compie due parate regalando la vittoria ai Reds.

"Tre a zero all'intervallo e la quasi certezza che sarei stato in lacrime al triplice fischio finale, ma tutti noi meritavamo quella vittoria", ha detto il capitano Gerrard. "Questa è l'emozione più bella della mia vita". Il compagno di squadra Jamie Carragher, ha aggiunto: "Questa è una delle migliori finali di sempre". Difficile dargli torto.

Il Barcellona stende il Paris

Barcelona - Paris Saint-Germain 6-1, 08/03/2017, ottavi di finale, ritorno

30 Seasons of That #UCLFeeling, grandi rimonte: Barcelona - Paris

Nel 2016/17, il Barcellona è diventato la prima squadra a recuperare quattro gol di svantaggio in UEFA Champions League: è stata appena la quarta volta in qualsiasi competizione UEFA per club! Questa impresa è passata agli annali come "La Remontada".

La sconfitta della formazione di Luis Enrique in Francia era stata sorprendente, ma ancora di più lo è stata la rimonta al ritorno suggellata da un gol di Sergi Roberto nel recupero. "Gli ho detto: 'Vai in area, vedrai che segni!'", ha ricordato Neymar, che poi sarebbe andato al Paris. Sergi Roberto ha aggiunto: "Non sapevo se fosse un sogno... Non ho mai vissuto una gioia del genere".

La sforbiciata di Cristiano Ronaldo

Juventus - Real Madrid 0-3, 03/04/2018, quarti di finale, andata

30 Seasons of That #UCLFeeling, grandi gol: Ronaldo

"Ho visto tantissimi gol nella mia vita, ma questo di Ronaldo è assolutamente da mozzare il fiato", ha twittato il commentatore ed ex attaccante dell'Inghilterra, Gary Lineker, dopo lo straordinario gol in rovesciata di 'CR7' contro la sua prossima squadra durante l'andata dei quarti di finale semplicemente perfetta dei futuri campioni d'Europa contro la Juventus.

Ronaldo ha segnato tantissimi bei gol in carriera, ma quello in acrobazia su cross di Dani Carvajal lo ha reso particolarmente orgoglioso. Parlando a UEFA.com dopo la partita, il portoghese ha detto: "Gran Gol. Che dire? Fantastico. Non mi aspettavo di segnare quel gol".

L'azione personale di Lionel Messi

Real Madrid - Barcelona 0-2, 27/04/2011, semifinale

UCL Feeling, grandi gol: Messi contro il Real Madrid

Nelle grandi occasioni si vedono i fuoriclasse, e l'occasione è la semifinale contro i rivali di sempre del Real Madrid quando Lionel Messi segna un gol capolavoro da tramandare ai posteri. In vantaggio al Santiago Bernabéu contro un Real Madrid in dieci uomini, nei minuti finali Messi si libera di Sergio Ramos, Raúl Albiol e Marcelo prima di superare Iker Casillas con un tocco beffardo sul palo opposto.

Intervistato da una radio nel 2019, Messi ha confermato che quel 2-0 di Madrid è stata la partita che ricorda con più piacere della sua carriera. Anche il suo allenatore Pep Guardiola è riuscito a mantenere la compostezza nella serata di quel gol, dicendo semplicemente: "Siamo fortunati ad avere Messi; a 23 anni, è il terzo capocannoniere nella storia del nostro club e questo è impressionante".

La velocità di pensiero di Trend Alexander-Arnold

Liverpool - Barcelona 4-0

07/05/2019, semifinale di ritorno

30 Seasons of That #UCLFeeling: Assist – Alexander-Arnold

Dopo la sconfitta per 3-0 all'andata, i Reds riescono a portare il risultato complessivo in parità dopo 56 minuti, ma la gara di ritorno sembra destinata ai supplementari.

Al 79', il Liverpool conquista un calcio d'angolo e tutti trattengono il fiato. Alexander-Arnold va sulla bandierina, poi sembra voler lasciare la battuta a un compagno, ma torna improvvisamente sui suoi passi e fa partire un perfetto cross sul primo palo per Divock Origi, che insacca e completa la rimonta. "È stato solo istinto: vedi un'opportunità e cerchi di coglierla. Tutti ricorderanno questo momento", commenta il difensore.

La palla filtrante di Kaká

AC Milan - Liverpool 3-3 (dts, vittoria Liverpool 3-2 dcr)

25/05/2005, finale

30 Seasons of That #UCLFeeling: Assist - Kaká

Tanto per iniziare, Kaká libera Andriy Shevchenko nella manovra che porta al gol di Hernán Crespo al 39', ma questo è solo un assaggio.

Cinque minuti dopo arriva il 3-0: Kaká disorienta Steven Gerrard a metà campo e fa partire un lancio lungo e carico d'effetto che passa davanti a un difensore del Liverpool: a Crespo non resta che anticipare Jerzy Dudek in uscita con un pregevole tocco d'esterno. In altri momenti, questa sarebbe la ciliegina sulla torta, ma come ben sappiamo i Reds la pensano diversamente...

Lo sprint di José Mourinho sulla linea laterale

Manchester United - Porto 1-1, 09/03/2004 – ottavi di finale, ritorno

La corsa di Mourinho a bordo campo è la tua esultanza preferita?

Lo United di Sir Alex Ferguson aveva perso 2-1 all'andata ma nel ritorno sembra vicino alla qualificazione per la regola dei gol in trasferta dopo essere andato sull'1-0 all'Old Trafford grazie a una rete di Paul Scholes al 31'. I vincitori della Coppa UEFA 2002/03, tuttavia, riescono a ribaltare la situazione allo scadere quando Costinha ribadisce in rete una respinta corta del portiere Tim Howard dopo una punizione di Benni McCarthy dal limite dell'area.

Travolto dalla gioia, l'allenatore del Porto, José Mourinho, lascia la panchina per correre dai giocatori a festeggiare il gol. Al termine della gara saluta a modo suo il tecnico dei Red Devils: "Capisco perché Ferguson è così provato. Chiunque sarebbe triste se la propria squadra venisse dominata in maniera così evidente da un avversario costruito col 10% del tuo budget".

La corsa di Didier Drogba con la coppa

Bayern - Chelsea 1-1 (dts, Chelsea vince 4-3 ai rigori), 19/05/2012 – finale

La corsa di Drogba con la Coppa è la tua esultanza preferita?

Dopo otto anni passati a inseguire il sogno della UEFA Champions League col Chelsea, con tanto di cartellino rosso nella finale persa nel 2008, Didier Drogba ha tutto il diritto di essere travolto dalla gioia dopo aver segnato di testa il gol del pari nella finale del 2012 contro il Bayern, e poi aver trasformato con freddezza il rigore della vittoria dopo i tempi supplementari.

"Sono davvero felice e non so se esistano parole per descrivere come mi sento adesso", ammette l'ivoriano dopo il fischio finale. La sua esultanza con il trofeo dice più di quanto le parole potrebbero mai dire. "Abbiamo dato tutto. Non so se abbiamo abbastanza energie per festeggiare stasera, ma le troveremo".

Prossima tappa

La prossima votazione - migliori parate - è già aperta.

Le vincenti delle prime votazioni vanno agli ottavi di finale, dove affronteranno altri momenti memorabili degli ultimi 30 anni all'inizio del prossimo anno.

Da quel momento in poi ci saranno sfide a eliminazione diretta per determinare il momento più importante nella storia della UEFA Champions League.