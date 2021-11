Chi è l'arbitro? Tutte le designazioni arbitrali delle partite di UEFA Champions League

Gli arbitri designati per tutte le partite di UEFA Champions League saranno segnati in questa pagina non appena verranno comunicati ufficialmente.

Quarta giornata

02/11: Dynamo Kyiv - Barcelona – Ovidiu Haţegan (ROU)

02/11: Bayern - Benfica – Szymon Marciniak (POL)

02/11: Villarreal - Young Boys – Serdar Gözübüyük (NED)

02/11: Atalanta - Man. United – Slavko Vinčić (SVN)

02/11: Wolfsburg - Salzburg – Artur Dias (POR)

02/11: Sevilla - LOSC – István Kovács (ROU)

02/11: Malmö - Chelsea – Felix Brych (GER)

02/11: Juventus - Zenit – Alejandro Hernández (ESP)

03/11: Man. City - Club Brugge – Antonio Mateu Lahoz (ESP)

03/11: Leipzig - Paris – Andreas Ekberg (SWE)

03/11: AC Milan - Porto – Clément Turpin (FRA)

03/11: Liverpool - Atlético de Madrid – Danny Makkelie (NED)

03/11: Sporting CP - Beşiktaş – Sergei Karasev (RUS)

03/11: Dortmund - Ajax – Michael Oliver (ENG)

03/11: Real Madrid - Shakhtar Donetsk – Benoît Bastien (FRA)

03/11: Sheriff - Inter – Felix Zwayer (GER)

Quinta giornata

23/11: Dynamo Kyiv - Bayern

23/11: Barcelona - Benfica

23/11: Villarreal - Man. United

23/11: Young Boys - Atalanta

23/11: Sevilla - Wolfsburg

23/11: LOSC - Salzburg

23/11: Malmö - Zenit

23/11: Chelsea - Juventus

24/11: Man. City - Paris

24/11: Club Brugge - Leipzig

24/11: Atlético de Madrid - AC Milan

24/11: Liverpool - Porto

24/11: Beşiktaş - Ajax

24/11: Sporting CP - Dortmund

24/11: Inter - Shakhtar Donetsk

24/11: Sheriff - Real Madrid

Sesta giornata

07/12: Paris - Club Brugge

07/12: Leipzig - Man. City

07/12: Porto - Atlético de Madrid

07/12: AC Milan - Liverpool

07/12: Dortmund - Beşiktaş

07/12: Ajax - Sporting CP

07/12: Real Madrid - Inter

07/12: Shakhtar Donetsk - Sheriff

08/12: Benfica - Dynamo Kyiv

08/12: Bayern - Barcelona

08/12: Man. United - Young Boys

08/12: Atalanta - Villarreal

08/12: Salzburg - Sevilla

08/12: Wolfsburg - LOSC

08/12: Juventus - Malmö

08/12: Zenit - Chelsea

Prima giornata

14/09: Barcelona - Bayern – Michael Oliver (ENG)

14/09: Dynamo Kyiv - Benfica – Anthony Taylor (ENG)

14/09: Young Boys - Man. United – François Letexier (FRA)

14/09: Villarreal - Atalanta – Clément Turpin (FRA)

14/09: Sevilla - Salzburg – Aleksei Kulbakov (BLR)

14/09: LOSC - Wolfsburg – Danny Makkelie (NED)

14/09: Chelsea - Zenit – Bartosz Frankowski (POL)

14/09: Malmö - Juventus – Artur Dias (POR)

15/09: Man. City - Leipzig – Serdar Gözübüyük (NED)

15/09: Club Brugge - Paris – Sandro Schärer (SUI)

15/09: Atlético de Madrid - Porto – Ovidiu Haţegan (ROU)

15/09: Liverpool - AC Milan – Szymon Marciniak (POL)

15/09: Beşiktaş - Dortmund – Antonio Mateu Lahoz (ESP)

15/09: Sporting CP - Ajax – José María Sánchez (ESP)

15/09: Sheriff - Shakhtar Donetsk – Deniz Aytekin (GER)

15/09: Inter - Real Madrid – Daniel Siebert (GER)

Seconda giornata

28/09: Paris - Man. City – Carlos del Cerro Grande (ESP)

28/09: Leipzig - Club Brugge – Slavko Vinčić (SVN)

28/09: AC Milan - Atlético de Madrid – Cüneyt Çakır (TUR)

28/09: Porto - Liverpool – Sergei Karasev (RUS)

28/09: Ajax - Beşiktaş – Benoît Bastien (FRA)

28/09: Dortmund - Sporting CP – Srdjan Jovanović (SRB)

28/09: Shakhtar Donetsk - Inter – István Kovács (ROU)

28/09: Real Madrid - Sheriff – Lawrence Visser (BEL)

29/09: Bayern - Dynamo Kyiv – István Kovács (ROU)

29/09: Benfica - Barcelona – Daniele Orsato (ITA)

29/09: Atalanta - Young Boys – Felix Brych (GER)

29/09: Man. United - Villarreal – Felix Zwayer (GER)

29/09: Salzburg - LOSC – Halil Umut Meler (TUR)

29/09: Wolfsburg - Sevilla – Georgi Kabakov (BUL)

29/09: Zenit - Malmö – Tasos Sidiropoulos (GRE)

29/09: Juventus - Chelsea – Jesús Gil Manzano (ESP)

Terza giornata

19/10: Club Brugge - Man. City – István Kovács (ROU)

19/10: Paris - Leipzig – Marco Guida (ITA)

19/10: Atlético de Madrid - Liverpool – Daniel Siebert (GER)

19/10: Porto - AC Milan – Felix Brych (GER)

19/10: Beşiktaş - Sporting CP – Slavko Vinčić (SVN)

19/10: Ajax - Dortmund – Jesús Gil Manzano (ESP)

19/10: Shakhtar Donetsk - Real Madrid – Srdjan Jovanović (SRB)

19/10: Inter - Sheriff – Danny Makkelie (NED)

20/10: Barcelona - Dynamo Kyiv – Clément Turpin (FRA)

20/10: Benfica - Bayern – Ovidiu Haţegan (ROU)

20/10: Young Boys - Villarreal – Sergei Karasev (RUS)

20/10: Man. United - Atalanta – Szymon Marciniak (POL)

20/10: Salzburg - Wolfsburg – Daniele Orsato (ITA)

20/10: LOSC - Sevilla – Michael Oliver (ENG)

20/10: Chelsea - Malmö – François Letexier (FRA)

20/10: Zenit - Juventus – Sandro Schärer (SUI)