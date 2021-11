Champions League: le possibili combinazioni per la qualificazione agli ottavi

Potrebbero qualificarsi alla quarta giornata: Ajax, Bayern, Juventus, Liverpool, Salzburg

Tutte le informazioni contenute in questo articolo sono soggette alla conferma finale della UEFA. Questi esempi potrebbero non coprire tutte le potenziali situazioni.

Martedì 2 novembre

Gruppo E: Bayern (9 punti) - Benfica (4), Dynamo Kyiv (1) - Barcelona (3)

• Il Bayern si qualificherà agli ottavi se non perderà col Benfica. Passerà come primo se vincerà e contemporaneamente il Barcellona non batterà la Dynamo.

• La Dynamo sarà fuori dalle prime due posizioni se perderà col Barcellona e contemporaneamente il Benfica non perderà col Bayern. Tuttavia è ancora in corsa per la qualificazione in UEFA Europa League.

Gruppo F: Villarreal (4) - Young Boys (3), Atalanta (4) - Manchester United (6)

• Niente può decidersi alla quarta giornata.

Gruppo G: Sevilla (3) - LOSC Lille (2), Wolfsburg (2) - Salzburg (7)

• Il Salzburg si qualificherà agli ottavi con una vittoria sul Wolfsburg.

Gruppo H: Juventus (9) - Zenit (3), Malmö (0) - Chelsea (6)

• La Juventus si qualificherà agli ottavi se non perderà contro lo Zenit.

• Il Malmö non potrà finire nelle prime due posizioni se non batterà il Chelsea, anche se sarebbe ancora in corsa per qualificarsi in UEFA Europa League.

Mercoledì 3 novembre

Gruppo A: Leipzig (0) - Paris (7), Manchester City (6) - Club Brugge (4)

• Il Leipzig non potrà più arrivare nelle prime due posizioni se perderà contro il Paris o se pareggerà e contemporaneamente il City batterà il Club Brugge, anche se sarebbe ancora in corsa per la qualificazione in UEFA Europa League.

Gruppo B: AC Milan (0) - Porto (4), Liverpool (9) - Atlético (4)

• Il Liverpool si qualificherà agli ottavi sia con una vittoria contro l'Atlético che con un pareggio se il Porto non vincerà contro il Milan. I Reds passeranno come primi se vinceranno e il Porto pareggerà o perderà.

• Il Milan non potrà più arrivare nelle prime due posizioni se perderà col Porto oppure se pareggerà e l'Atlético batterà il Liverpool. Il Milan sarà matematicamente quarto e fuori dalla corsa per un posto in UEFA Europa League se perderà e contemporaneamente l'Atlético vincerà.

Gruppo C: Dortmund (6) - Ajax (9), Sporting (3) - Beşiktaş (0)

• L'Ajax si qualificherà agli ottavi con una vittoria contro il Dortmund oppure con un pari se lo Sporting non batterà il Beşiktaş. L'Ajax sarà matematicamente prima se vincerà e lo Sporting pareggerà o perderà.

• Il Beşiktaş non potrà finire nelle prime due posizioni se perderà con lo Sporting oppure se pareggerà e il Dortmund non perderà con l'Ajax. Il Beşiktaş sarà matematicamente quarto e fuori dalla corsa per la UEFA Europa League se perderà e il Dortmund vincerà o pareggerà.

Gruppo D: Sheriff (6) - Inter (4), Real Madrid (6) - Shakhtar (1)

• Lo Shakhtar non potrà finire nelle prime due posizioni se perderà col Real e lo Sheriff batterà l'Inter, tuttavia sarà ancora in corsa per qualificarsi in UEFA Europa League.

