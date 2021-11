Champions League: le formazioni confermate

Tutte le formazioni per le gare di UEFA Champions League di mercoledì sono state confermate. Ecco chi scenderà in campo dall'inizio e i giocatori che rischiano in caso di ammonizione.

Mercoledì 3 novembre

Milan: Tătărușanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Giroud



Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otávio, Grujić, Sérgio Oliveira, Luis Díaz; Evanilson, Taremi

Diffidati: Uribe

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Lucas Vázquez, Benzema, Vinícius



Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodô, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko, Alan Patrick; Tetê, Fernando, Mudryk

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Henderson; Salah, Jota, Mané

Diffidati: Milner

Atlético: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Correa, De Paul, Koke; Suárez, João Félix

Diffidati: Kondogbia

Man. City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, João Cancelo; Gündoğan, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Grealish



Club Brugge: Mignolet; Michele, Hendry, Nsoki, Sobol; Clinton Mata, Rits, Vanaken, Vormer; De Ketelaere, Lang

Leipzig: Gulácsi; Simakan, Orbán, Gvardiol; Mukiele, Laimer, Adams, Angeliño; Nkunku, André Silva, Forsberg

Diffidati: Adams

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Wijnaldum, Danilo, Gueye; Di María, Mbappé, Neymar



Sporting CP: Adán: Feddal, Coates, Inácio; Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves

Diffidati: Feddal

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz; Ghezzal, Mehmet Topal, Hutchinson, Souza, Larin; Kenan Karaman



Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Akanji; Wolf, Witsel, Bellingham, Hazard; Reus, Tigges, Brandt

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadić

Diffidati: Álvarez, Timber

Sheriff: Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Thill, Addo; Traore, Kolovos, Castañeda; Yakhshiboev

Diffidati: Dulanto

Inter: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Vidal, Dimarco; Džeko, Lautaro Martínez