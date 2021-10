UEFA Champions League: guida alla quarta giornata

La fase a gironi di UEFA Champions League riprende con la quarta giornata dove si ripeteranno a campi invertiti le partite della terza giornata.

In collaborazione con Hotels.com, vi raccontiamo le sfide più interessanti a due giornate dalla fine della fase a gironi.



Martedì 2 novembre

Gruppo E: Dynamo Kyiv - Barcelona, Bayern - Benfica

Gruppo F: Villarreal - Young Boys, Atalanta - Man. United

Gruppo G: Wolfsburg - Salzburg (18:45 CET), Sevilla - LOSC

Gruppo H: Malmö - Chelsea (18:45 CET), Juventus - Zenit

Momenti indimenticabili della quarta giornata

Mercoledì 3 novembre

Group A: Man. City - Club Brugge, Leipzig - Paris

Group B: AC Milan - Porto (18:45 CET), Liverpool - Atlético de Madrid

Group C: Sporting CP - Beşiktaş, Dortmund - Ajax

Group D: Real Madrid - Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Sheriff - Inter

Orario d'inizio 21:00 CET se non indicato diversamente.

Le partite da non perdersi

Cinque squadre a un passo dagli ottavi

Highlights: Benfica-Bayern 0-4 

Qualificarsi alla fase a gironi con due giornate d'anticipo farebbe sorridere anche il più duro degli allenatori, e cinque squadre potrebbero qualificarsi prima del tempo. Il Bayern, miglior attacco della fase a gironi, potrebbe qualificarsi agli ottavi se ripetesse la vittoria della terza giornata contro il Benfica. Stesso discorso per le capoliste Liverpool, Salzburg e Juventus. L'Ajax si qualificherà se farà un risultato migliore dello Sporting CP contro il Beşiktaş.

Riflettori su Lewandowski

Un dato sorprendente della vittoria del Bayern per 4-0 in Portogallo nella terza giornata è stata l'assenza di Robert Lewandowski dal tabellino dei marcatori fino all'82'. Il candidato al Pallone d'Oro avrà un altro motivo per festeggiare nella sfida interna contro il Benfica dato che se scenderà in campo, raggiungerà le 100 presenze in UEFA Champions League. Come sempre, i riflettori saranno su Lewandowski, autore di 78 gol nella competizione di cui cinque nelle ultime tre partite.

Lo Shakhtar contro l'entusiasmo del Real Madrid

Highlights: Shakhtar Donetsk - Real Madrid 0-5 

Dopo la vittoria per 5-0 in casa dello Shakhtar alla terza giornata e il trionfo nel Clàsico contro il Barcellona, l'umore è alle stelle in casa Madrid. Tuttavia, Carlo Ancelotti sarà molto attento a questa sfida fondamentale per le sorti del girone dato che lo Shakhtar ha vinto 3-2 al Santiago Bernabéu nella passata stagione ed è ancora alla ricerca dei primi gol di questa edizione.

Cos'altro?

• Diverse squadre attendono con impazienza le ultime due partite della fase a gironi, specialmente nel Gruppo F dove la capolista Manchester United e il fanalino di coda Young Boys sono separati da soli tre punti. I Red Devils voleranno in casa di un'Atalanta vogliosa di riscattarsi dopo la sconfitta in rimonta per 3-2 all'Old Trafford, e poi affronteranno in trasferta il Villarreal in una sorta di ripetizione della finale di UEFA Europa League della passata stagione. Le sorti del girone dipendono più che mai da questa giornata.

Highlights: Man. United - Atalanta 3-2

• Nonostante la sconfitta per 3-1 in casa dell'Inter nella passata giornata, lo Sheriff è ancora al comando del Gruppo C grazie alla vittoria a sorpresa contro in casa del Real nella seconda giornata. Anche se i nerazzurri vinceranno nella sfida in Italia, il club moldavo avrà ancora il destino nelle proprie mani quando proverà a ripetere l'impresa contro il Real alla quinta giornata in casa.

Le date

Fase a gironi

14/15 settembre: prima giornata

28/29 settembre: seconda giornata

19/20 ottobre: terza giornata

2/3 novembre: quarta giornata

23/24 novembre: quinta giornata

7/8 dicembre: sesta giornata

La finale di questa stagione si giocherà a San Pietroburgo UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio ottavi di finale

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

5/6 e 12/13 aprile: quarti di finale

26/27 aprile e 3/4 maggio: semifinali

28 maggio: finale (Gazprom Arena, Russia)