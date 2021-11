UEFA Champions League: cosa guardare mercoledì

La fase a gironi di UEFA Champions League riprende con la quarta giornata, che ripropone le partite della terza giornata a campi invertiti.

In collaborazione con Hotels.com, vi raccontiamo le sfide più interessanti a due giornate dalla fine della fase a gironi.

Momenti memorabili alla quarta giornata

Mercoledì 3 novembre

Gruppo A: Man. City - Club Brugge, Leipzig - Paris

Gruppo B: AC Milan - Porto (18:45 CET), Liverpool - Atlético de Madrid

Gruppo C: Sporting CP - Beşiktaş, Dortmund - Ajax

Gruppo D: Real Madrid - Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Sheriff - Inter

Orario d'inizio 21:00 CET se non indicato diversamente.

Le partite da non perdersi

Due squadre a un passo dalla qualificazione

Highlights: Atlético - Liverpool 2-3

Bayern e Juventus si sono qualificate con due giornate di anticipo grazie alle vittorie di martedì e potrebbero essere raggiunte da altre due squadre. L'Ajax approderà agli ottavi con un risultato migliore di quello dello Sporting CP contro il Beşiktaş, mentre il Liverpool passerà il turno battendo l'Atlético Madrid in casa. L'ex di turno Luis Suárez ritiene però che l'Atleti possa rovinare la festa ad Anfield: "Sappiamo che loro hanno qualche punto debole e cercheremo di approfittarne".

Ultima chance per il Milan

In caso di sconfitta contro il Porto, la prima partecipazione dell'AC Milan in UEFA Champions League dal 2013/14 sarà conclusa. La posta in gioco è alta, ma i rossoneri non si scompongono. "Siamo pronti e San Siro sarà il nostro 12º uomo", commenta il difensore Davide Calabria, la cui squadra può contare sul rientro di Zlatan Ibrahimović. L'attaccante ha giocato solo 32 minuti in Europa in questa stagione ma ha segnato due gol nelle ultime tre partite, compreso il calcio di punizione di domenica contro la Roma che lo ha portato a 400 gol in campionato.

Lo Shakhtar contro l'entusiasmo del Real Madrid

Highlights: Shakhtar Donetsk - Real Madrid 0-5 

Dopo la vittoria per 5-0 in casa dello Shakhtar alla terza giornata e il trionfo nel Clàsico contro il Barcellona, l'umore è alle stelle in casa Madrid. Tuttavia, Carlo Ancelotti sarà molto attento a questa sfida fondamentale per le sorti del girone dato che lo Shakhtar ha vinto 3-2 al Santiago Bernabéu nella passata stagione ed è ancora alla ricerca dei primi gol di questa edizione.

Cos'altro?

• Diverse squadre attendono con impazienza le ultime due partite della fase a gironi; specialmente nel Gruppo F, dove la capolista Manchester United e il fanalino di coda Young Boys sono separati da soli quattro punti. I Red Devils sono reduci da un 2-2 in extremis contro l'Atalanta – con un altro gol provvidenziale di Cristiano Ronaldo – e affronteranno in trasferta il Villarreal in una sorta di ripetizione della finale di UEFA Europa League della passata stagione. Il risultato di questa partita influirà molto sulle sorti di tutte e quattro le squadre.

Highlights: Real Madrid - Sheriff 1-2

• Nonostante la sconfitta per 3-1 in casa dell'Inter nella passata giornata, lo Sheriff è ancora al comando del Gruppo C grazie alla vittoria a sorpresa contro in casa del Real nella seconda giornata. Anche se i nerazzurri vinceranno nella sfida in Italia, il club moldavo avrà ancora il destino nelle proprie mani quando proverà a ripetere l'impresa contro il Real alla quinta giornata in casa.

Martedì 2 novembre

Gruppo E: Dynamo Kyiv - Barcelona 0-1, Bayern - Benfica 5-2

Gruppo F: Villarreal - Young Boys 2-0, Atalanta - Man. United 2-2

Gruppo G: Wolfsburg - Salzburg 2-1, Sevilla - LOSC 1-2

Gruppo H: Malmö - Chelsea 0-1, Juventus - Zenit 4-2

Le date

Fase a gironi

14/15 settembre: prima giornata

28/29 settembre: seconda giornata

19/20 ottobre: terza giornata

2/3 novembre: quarta giornata

23/24 novembre: quinta giornata

7/8 dicembre: sesta giornata

La finale di questa stagione si giocherà a San Pietroburgo UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio ottavi di finale

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

5/6 e 12/13 aprile: quarti di finale

26/27 aprile e 3/4 maggio: semifinali

28 maggio: finale (Gazprom Arena, Russia)