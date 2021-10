Le partite di mercoledì: Juve a punteggio pieno, Ronaldo affonda l'Atalanta

La Juventus vince a San Pietroburgo e centra la terza vittoria nel girone, mentre l'Atalanta si inchina a un gol nel finale di Cristiano Ronaldo (capocannoniere di tutti i tempi nella competizione) e cede i tre punti allo United. Il Barcellona trova la prima vittoria nel Gruppo E.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della terza giornata.

Gruppo E

Highlights: Barcellona - Dynamo Kyiv 1-0

Il Barcellona conquista i primi punti della stagione battendo di misura la Dynamo Kyiv. Dopo le conclusioni di Sergiño Dest e Luuk de Jong neutralizzate dal portiere Georgiy Bushchan, Gerard Piqué insacca al volo su un invitante cross di Jordi Alba dopo la mezz'ora.

Nella ripresa, Ronald Koeman effettua una serie di cambi offensivi per cercare il secondo gol, ma i subentrati Ansu Fati e Philippe Coutinho sprecano alcune buone occasioni.

02/11: Dynamo Kyiv - Barcelona

Highlights: Benfica - Bayern 0-4 

Il Bayern si risparmia per il finale e travolge il Benfica con quattro gol in 15 minuti, centrando il 20º risultato utile nelle trasferte di Champions League. Robert Lewandowski e Thomas Müller si vedono annullare un gol dal VAR, ma poi Leroy Sané trasforma un calcio di punizione. Dopo un autogol del subentrato Everton, Sané serve Lewandowski per il tap-in vincente, poi firma il secondo gol personale.

02/11: Bayern - Benfica

Gruppo F

Highlights: Young Boys - Villarreal 1-4 

Il portiere ospite Gerónimo Rulli gioca una gara straordinaria e difende il vantaggio degli ospiti, che chiudono definitivamente la partita nel finale. Il sottomarino giallo si porta in vantaggio con due colpi di testa di Yeremi Pino e Gerard Moreno e sembra saldamente al comando, ma lo Young Boys accorcia con Meschack Elia a 13' dalla fine. La squadra di Unai Emery torna a respirare grazie alle reti di Alberto Moreno e Samu Chukwueze negli ultimi due minuti.

02/11: Villarreal - Young Boys

Highlights: Man. United - Atalanta 3-2 

Cristiano Ronaldo corona la grande rimonta dei Red Devils all'Old Trafford. L'Atalanta è irresistibile per i primi 45 minuti e si porta sul 2-0 con Mario Pašalić e Merih Demiral, ma fermare lo United nella ripresa è quasi impossibile.

Dopo il gol dell'1-2 di Marcus Rashford a inizio ripresa, i padroni di casa salgono sempre in cattedra e pareggiano a 15' dal termine con Harry Maguire. Un colpo di testa di Ronaldo – e chi se no? – completa la rimonta.

02/11: Atalanta - Man. United

Gruppo G

Highlights: Salzburg - Wolfsburg 3-1 

Il Salisburgo consolida il primo posto nel girone grazie a due gol nel secondo tempo di Noah Okafor. Karim Adeyemi insacca con freddezza e apre le marcature al 3', ma gli ospiti pareggiano quasi subito con un colpo di testa di Lukas Nmecha.

Nella ripresa, i padroni di casa cambiano passo e segnano due gol di rapina con Okafor sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

02/11: Wolfsburg - Salzburg

Highlights: LOSC - Sevilla 0-0 

Il Lille pareggia la seconda gara nel girone contro un Siviglia che spreca due buone occasioni a inizio gara. Suso viene neutralizzato dalla corta distanza, mentre Rafa Mir si vede spingersi un tiro sulla linea da Tiago Djaló. Il sempre vivace Renato Sanches sfiora il gol per i padroni di casa, ma viene fermato nell'uno contro uno da Yassine Bounou.

Il Siviglia, che non ha ancora segnato su azione, rimane secondo nel Gruppo G, mentre il LOSC sale al terzo posto.

02/11: Sevilla - LOSC

Gruppo H

Highlights: Chelsea - Malmö 4-0 

Un gol in controbalzo di Andreas Christensen, un rigore per tempo trasformato da Jorginho e una precisa conclusione di Kai Havertz dopo un contropiede portano i campioni in carica a un punto dalla Juventus capolista. Gli unici grattacapi per il Chelsea sono gli infortuni di Romelu Lukaku e Timo Werner, mentre il Malmö cerca ancora i primi punti.

02/11: Malmö - Chelsea

Highlights: Zenit - Juventus 0-1 

Sono poche le occasioni degne di nota alla Gazprom Arena. Un tiro di Claudinho nel primo tempo viene fermato da Wojciech Szczęsny, mentre nella ripresa Stanislav Kritsyuk si salva di riflesso su Weston McKennie dopo un pallone filtrante di Álvaro Morata.

Quando le due squadre sembrano ormai accontentarsi di un punto, Mattia De Sciglio fa partire un cross dalla sinistra, il subentrato Dejan Kulusevski svetta di testa e firma il gol decisivo, consentendo alla Juve di rimanere in vetta al Gruppo H a punteggio pieno.

02/11: Juventus - Zenit