Man Utd-Atalanta 3-2: Dea ko a Old Trafford, i Red Delvis vincono in rimonta

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sfiora l’impresa all’Old Trafford, ma alla fine si arrende al Manchester United, rimediando la prima sconfitta in questa UEFA Champions League. Grande avvio dei Nerazzurri, che vanno al riposo sul 2-0 grazie ai gol di Mario Pašalić e Merih Demiral: ma nella ripresa i Red Devils reagiscono e capovolgono il risultato, volando in vetta al Gruppo F.



Manchester United-Atalanta: la partita minuto per minuto e le reazioni



Gli inglesi cercano subito di far valere il fattore campo, ma la Dea tiene botta e cresce con il passare dei minuti. I Bergamaschi prendono confidenza con l’Old Trafford e al 15’ sbloccano il match grazie a una splendida azione di squadra: Josip Iličić illumina, Davide Zappacosta rifinisce con un perfetto cross rasoterra e Pašalić, da due passi, non perdona.



Reazione importante degli inglesi, che sfiorano il pari con una potente conclusione di Fred dopo una bella iniziativa di Cristiano Ronaldo: Juan Musso, però, è bravo a chiudere lo specchio. Atalanta attenta dietro e micidiale davanti: al 29’, infatti, arriva il raddoppio di Demiral, a segno con uno splendido colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo (primo gol in UEFA Champions League per il difensore turco).



Il gol del raddoppio dell'Atalanta, realizzato da Demiral a Old Trafford Getty Images

Il Manchester si rende pericolosissimo nel finale di frazione, ma paga l’imprecisione dei suoi giocatori offensivi: prima Fred non trova la porta con un destro a giro, poi Marcus Rashford si presenta a tu per tu con Musso, ma grazia l’Atalanta scheggiando la traversa.



Avvio di ripresa prepotente dello United, che si crea subito una chance clamorosa con Ronaldo: il portoghese si presenta davanti alla porta, ma si fa ipnotizzare da Musso. Al 53’ la rete che premia la pressione dei padroni di casa e riapre la partita: invenzione di Bruno Fernandes [dopo l’errore di Iličić] per Rashford, che questa volta non sbaglia e accorcia le distanze con un preciso diagonale.



La formazione di Ole Gunnar Solskjær insiste e va a centimetri dal 2-2, con Scott McTominay che, però, colpisce il palo. Poi il miracolo di Musso sul tiro a incrociare di Ronaldo. La Dea si riaffaccia in avanti e fa paura allo United con una doppia occasione ravvicinata, ma David De Gea salva prima su Duván Zapata e poi su Ruslan Malinovskyi.



Il Manchester torna ad attaccare con decisione e nel giro di pochi minuti ribalta tutto: Harry Maguire ristabilisce la parità al 75’, Ronaldo va in cielo e di testa porta avanti i suoi all’81’, realizzando il gol del definitivo 3-2.