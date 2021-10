Inter-Sheriff 3-1: tris allo Sheriff, l'Inter si rilancia

Al terzo tentativo, l’Inter trova la prima vittoria in UEFA Champions League e rilancia le sue credenziali nel Gruppo D. A San Siro, la squadra di Simone Inzaghi batte 3-1 lo Sheriff Tiraspol - fino a questa sera a punteggio pieno - grazie ai gol di Edin Džeko, Arturo Vidal e Stefan de Vrij.



Inter - Sheriff: la partita minuto per minuto e le reazioni



I Nerazzurri nel primo tempo si rendono più volte pericolosi. De Vrij, pescato da calcio d’angolo, manda alto di testa, stesso esito per la conclusione di Federico Dimarco protagonista di un’ottima incursione.

Dumitru Celeadnic si salva ancora sul tentativo dell’ex Verona, potrebbero colpire anche Džeko e l’olandese Denzel Dumfries. Al 34’, comunque, gli sforzi dei padroni di casa sono premiati: a far esplodere San Siro è Džeko, con una splendida girata al volo sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Per l’attaccante bosniaco è il primo gol europeo con la nuova maglia.

Prima dell’intervallo c’è lavoro anche per Samir Handanović, che se la cava bene sul tentativo del brasiliano Cristiano. Nella ripresa, dopo sette minuti, lo Sheriff pareggia grazie alla punizione dalla distanza del lussemburghese Sébastien Thill, che scavalca la barriera e supera il portiere dell’Inter.

Dzeko e Barella fanno festa dopo il gol dell'1-0 dell'Inter allo Sheriff Getty Images

San Siro è “gelata”, ma l’Inter vuole che sia la sua serata. Anche se la chance fallita ancora da Dumfries e il palo di Ivan Perišić sembrano una specie di sortilegio. Dopo un paio di minuti, però, è Vidal a trovare da posizione defilata lo spunto giusto su assist di Džeko, anche se Celeadnic aveva toccato il pallone.

La girata al volo di De Vrij sugli sviluppi di un corner mette il risultato al sicuro e vale il 3-1, il “Toro” Lautaro Martínez potrebbe firmare il poker ma colpisce la traversa. I Nerazzurri di Inzaghi fanno comunque festa, è la vittoria che serviva.