Porto - Milan 1-0: Luis Díaz gol, Rossoneri sconfitti

Il Milan rimane a zero punti nel Gruppo B: a Oporto finisce 1-0, con il dominio dei padroni di casa e il gol decisivo di Luis Díaz.

Stefano Pioli deve far fronte a tante assenze e il Milan soffre nel primo tempo, con il Porto che tiene in mano la partita e va vicino al gol più volte.

Uno dei Rossoneri più attivi contro il Porto, Leão. AC Milan via Getty Images

Clamoroso il palo colpito da Luis Díaz dopo appena 5 minuti, ma non solo: il Porto in almeno altre cinque occasioni fa paura alla retroguardia rossonera.

Nel secondo tempo sono sempre i padroni di casa a spingere, con il Milan che fa tanta fatica ad uscire dalla propria metà campo.

Pioli inserisce Zlatan Ibrahimović nell'ultima mezz'ora, assieme a Pierre Kalulu e Alessio Romagnoli, per dare una scossa alla squadra.

I padroni di casa continuano a spingere, però, e la sbloccano col solito Luis Díaz: destro dal limite dell'area sul quale Ciprian Tătăruşanu non può niente.

Pioli si gioca il tutto per tutto con la carta Daniel Maldini, ma i Rossoneri non riescono a pareggiare e rimangono a zero punti dopo tre gare del girone.