UEFA Champions League: cosa guardare alla terza giornata

La UEFA Champions League riprende con la terza giornata, al termine della quale le squadre avranno affrontato una volta tutte le avversarie del girone.

In collaborazione con Hotels, passiamo in rassegna le sfide più interessanti al giro di boa. Mentre Luis Suárez torna a Liverpool, lo Shakhtar Shakhtar cerca la terza vittoria contro il Real Madrid e tre giocatori sono a un passo da un importante traguardo.

Martedì 19 ottobre

Highlights 2019/20: Liverpool - Atlético 2-3

Gruppo A: Club Brugge - Manchester City (18:45 CET), Paris - Leipzig

Gruppo B: Atlético de Madrid - Liverpool, Porto - AC Milan

Gruppo C: Beşiktaş - Sporting CP (18:45 CET), Ajax - Dortmund

Gruppo D: Shakhtar Donetsk - Real Madrid, Inter - Sheriff

Mercoledì 20 ottobre

Gruppo E: Barcelona - Dynamo Kyiv (18:45 CET), Benfica - Bayern

Gruppo F: Young Boys - Villarreal, Manchester United - Atalanta

Gruppo G: Salzburg - Wolfsburg (18:45 CET), LOSC - Sevilla

Gruppo H: Chelsea - Malmö, Zenit - Juventus

Calci di inizio ore 21:00 CET se non diversamente indicato.

Cosa guardare

Suárez torna a Liverpool

Luis Suárez, autore di 82 gol in 133 partite con il Liverpool, torna ad Anfield con la maglia dell'Atlético. Sia lui che i suoi avversari hanno qualche conto da sistemare: l'ultima volta che l'attaccante ha affrontato la squadra inglese con il Barcellona, ha perso 4-0 (semifinale di ritorno 2018/19), mentre i Reds campioni in carica sono usciti nella stagione successiva contro l'Atlético.

Lo Shakhtar spera nella tripletta

Highlights: Real Madrid - Sheriff 1-2

Lo Shakhtar affronta il Real Madrid sperando di batterlo per la terza volta consecutiva nella fase a gironi, dopo il 3-2 in Spagna e il 2-0 a Kiev e il della scorsa stagione. La formazione ucraina ha un solo punto nel girone, mentre le merengues vogliono riscattarsi dopo la clamorosa sconfitta contro lo Sheriff alla seconda giornata.

Due centenari

È già raro che un giocatore festeggi la centesima presenza nelle competizioni UEFA, ma averne due nella stessa partita è ancora più raro. Se Yaroslav Rakits'kyy dello Zenit e Leonardo Bonucci della Juventus dovessero scendere in campo, raggiungeranno questo importante traguardo. Finora, entrambi i difensori sono stati fondamentali: i bianconeri non hanno ancora subito gol, mentre la squadra russa ne ha incassato uno solo.

Müller mette il Benfica nel mirino

Il Benfica è reduce da un 3-0 sul Barcellona, ma una vittoria contro il Bayern mercoledì sarebbe ancora più eclatante. La squadra portoghese, però, non ha mai vinto in Germania nelle competizioni europee e ha sfiorato l'impresa solo ai quarti del 2015/16 (2-2 e qualificazione Bayern). Thomas Müller, che allora era in campo, è a un solo gol dalle 50 marcature in Champions League.

Altro

Guarda la vittoria del Paris sul Leipzig nella semifinale 2020

• Dopo 14 mesi tornano ad affrontarsi Lipsia e Paris. La squadra tedesca è reduce da due sconfitte nel Gruppo A e potrebbe trovarsi sull'orlo dell'eliminazione in caso di risultato sfavorevole alla terza giornata.

• Atalanta e Manchester United sono due squadre che si difendono attaccando e devono tenere a bada due pericolose contendenti come Villarreal e Young Boys. La sfida di ritorno alla quarta giornata potrebbe decidere le sorti nel girone.

Date

Fase a gironi

14/15 settembre: prima giornata

28/29 settembre: seconda giornata

19/20 ottobre: terza giornata

2/3 novembre: quarta giornata

23/24 novembre: quinta giornata

7/8 dicembre: sesta giornata

La finale si gioca alla Gazprom Arena di San Pietroburgo UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio ottavi di finale

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

5/6 e 12/13 aprile: quarti di finale

26/27 aprile e 3/4 maggio: semifinali

28 maggio: finale (Gazprom Arena, Russia)